– Jeg kommer hit på grunn av musikken, men egentlig mest for å kjøpe den, sier Oliver Malmstrøm.

Sammen med sin far, har han satt seg ved bardisken på Apollon, en kombinert bar og platebutikk i Bergen sentrum.

Ut av høyttaleranlegget spilles det rolig musikk.

De nye koronatiltakene i Bergen trådte i kraft i natt, og flere av de nye tiltakene omhandler serveringssteder.

Et av tiltakene er at utesteder ikke må ha et lydnivå som er høyere enn at gjester kan holde en samtale på én meters avstand.

– Det er vel det som må til, sier Peter Malmstrøm.

LAV MUSIKK: Utesteder i Bergen er pålagt å ha på lav musikk. Foto: Valentina Baisotti / NRK

– Helt greit

Det betyr at daglig leder Tor Tessem i Apollon platebar må holde seg unna volumknappen i tiden fremover.

– Vi ligger stort sett på det nivået som vi er på akkurat nå. Selvsagt blir det gjerne litt høyere senere på kvelden, men det blir det ikke nå.

Han respekterer den nye regelen om å begrense lydnivået de neste fire ukene.

– Jeg tenker at det er helt greit. Vi er jo en platebutikk og så mange tenker nok at her er det mye bråk og støy, men vi har alltid en policy at her inne skal det gå an å prate, sier Tessem.

KOMMER FOR PRATEN: – De fleste kommer hit, fordi det går an å sitte og prate, sier daglig leder Tor Tessem i Apollon platebar. Foto: Valentina Baisotti / NRK

– Øker faren for spytt

Volumtaket er et unikt tiltak i norsk sammenheng. Serveringssteder må også føre gjestelister, og kan verken slippe inn folk eller selge brennevin etter midnatt.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) tror at lavere volum på utestedene i Bergen vil bidra til å redusere risikoen for smittespredning.

– Hvis du roper eller snakker høyt, så øker faren for at det kommer spytt ut. Derfor har vi satt den begrensningen inn i forskriften.

– Flere byer hadde hatt godt av det samme, sier han.

SPYTT: Byrådet har bestemt at utesteder i Bergen ikke må ha høyere lydnivå enn at gjester kan holde en samtale på én meters avstand. Byrådsleder Roger Valhammer mener flere burde innføre det samme. Foto: Julianne Flølo

Holder med bøff

Nabokommunene Askøy, Alver, Bjørnafjorden, Osterøy, Samnanger, Vaksdal og Øygarden har innført de samme tiltakene på utesteder.

Videre stilles det krav til at folk må bruke munnbind når de ikke sitter ved et bord på restaurantene, hvis de ikke kan holde én meter avstand.

Helsebyråd i Bergen, Beate Husa (KrF), sier at folk har reagert med at det er dyrt å bruke engangsmunnbind flere ganger om dagen.

– Hvis man har noen tøymunnbind eller en bøff eller lignende, så kommer man ikke til å bli påtalt. Det er viktig at folk ordner seg slik at dette ikke blir en stor økonomisk byrde, sier hun.