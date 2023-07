Anne ryddet mengder med brøytestikker av plast: – Et stort søppelproblem

– Det er jo et stort søppelproblem, rett og slett. Dette er jo hardplast. Et lite smell så er det i «bits and pieces», sier Anne Dehli Jevnesveen.

Hun jobber i «Rydd Ringsaker», som er en gruppe med frivillige som plukker søpla opp fra vegen.

På en strekning på cirka én mil har hun plukket opp og fylt fire sekker med brøytestikker i plast.

– Det blir helt feil når vi skal redde verden og redusere plast, så kommer du med brøytestikker i plast. Da blir jeg litt provosert.

STORE MENGDER: Stikkene bla satt opp i fjor høst, og har stått over vinteren. Anne Dehli Jevnesveen mener det bør bli brukt bambus. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Stikkene ble satt opp i fjor høst og har stått over vinteren. Hver vår ryddes disse inn.

Reagerer på at det er lov

Fra 3. juli 2021 ble det ikke lenger lov til å selge engangsplast. EU- og EØS-landene, inkludert Norge, innførte forbudet mot en rekke engangsprodukter i plast.

Forbud mot plastbrøytestikker er det tilsynelatende ikke. Det synes Jevnesveen er rart.

– Jeg reagerer veldig på at det kan settes ut plastbrøytestikker i Norge hvor vi ikke engang har lov til å bruke plastsugerør på MC Donalds eller i butikken.

MYE PLAST: Dette fant Jevnesveen langs vegen da hun ryddet. Foto: Anne Dehli Jevnesveen

Produktgruppene er valgt ut på bakgrunn av funn ved strandrydding i Europa, opplyser Miljødirektoratet.

– Disse produktene omfattes av forbudet ettersom det eksisterer egnede, rimelige og miljøvennlige alternativer til dem på markedet i dag, sier fungerende seksjonsleder i seksjon for sirkulær økonomi, Eirik Waagaard.

– Mange kilometer til med brøytestikker

Jevnesveen har plukket mange små plastbiter som har blitt ødelagt etter påkjørsel. Hun mener det er et stort problem.

– Dette her er jo bare plukket over noen få kilometer, og det er mange kilometer til med slike brøytestikker.

KNUST: Jevnesveen fant flere knuste brøytestikker langs vegen. Foto: Anne Dehli Jevnesveen

– Dette her er helt håpløst, det smuldrer opp i tusenvis av biter.

Hun og andre frivillige plukker opp søppel med sykkel og sykkelvogn. Med plastbrøytestikkene blir det en ekstrajobb.

– Det er veldig mye søppel etter vegen ellers. Dette tar veldig mye tid av min søppelplukking. Vær så snill, ikke bruk plastbrøytestikker, ber hun til Innlandet fylkeskommune.

– Svikt i rutiner

Mandag kom fungerende samferdselssjef Johan Nøkleholm i Innlandet fylkeskommune for å hente søppelet.

– Det er en enorm mengde. All ære til dem som plukker opp. Det er svikt i rutiner med driftskontrakten vår. Der vi bruker plast, skal plasten opp fra vegen, sier han.

Han sier de må evaluere sammen med entreprenøren i området. For uavhengig av om det er plast eller bambus, skal det plukkes opp.

– Det skal ikke knuses av kantklipper eller andre ting. Det må vi ta til etterretning og ta med oss videre og se hva vi kan gjøre med.

SVIKT: Fungerende samferdselssjef Johan Nøkleholm i Innlandet fylkeskommune kom innom for å hente søppelet mandag. Foto: n21857

Slutter ikke med plast

Fylkeskommunen har brukt plast i mange år. De har ikke planer om å slutte med det.

– Plast har blitt brukt i mange år og vi slutter nok ikke med plast. Vi skal ikke ta stilling til det nå, men der vi bruker plast, så skal plasten vekk etter vinteren, sier Nøkleholm.

Jevnesveen i «Rydd Ringsaker» mener det heller burde bli brukt bambus.

Statens vegvesen setter ut cirka 600.000 brøytestikker langs riksvegene hver vinter. Det meste som settes opp er plast, men det er også noe bambus.

Og Statens vegvesen har testet brøytestikker i furu, pil og bambus. I testen kom det fram at ingen av brøytestikkene har like bra holdbarhet som plast.

BRØYTESTIKKER: Slik kan det se ut med andre typer brøytestikker. Dette er fra Hardangervidda. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Plasten tåler mer og en større andel kan brukes om igjen flere vintre. Brøytestikkene av bambus og pil holdt også brukbart, men fikk flere skader, ifølge testen fra vegvesenet.

Nøkleholm sier de bruker både bambus og plast langs vegene, og at de har fokus på gjenbruk.

– Vi må ta en gjennomgang av hele vårrengjøringen. Det er da det skal tas, avslutter Nøkleholm.