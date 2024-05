Enighet i kommuneoppgjøret

Kommunenes organisasjon KS og arbeidstakerne i LO, Unio og YS er enige om et sentralt tillegg på 5,2 prosent, på linje med frontfaget.

Avtalen innebærer at alle ansatte i kommunal sektor er sikret et tillegg i årslønna på mellom 22 000 og 37 000 kroner.

– Kommuneoppgjøret gir reallønnsvekst og medlemmene våre får mer å rutte med, sier leder for YS Kommune, Trond Ellefsen.

Lederen for LO Kommune sier at et godt lønnsoppgjør, kombinert med lavere prisstigning, gjør at medlemmene ligger an til å få økt kjøpekraft.

– KS er fornøyd med at vi ble enige med LO, Unio og YS om en forhandlingsløsning i tariffoppgjøret i kommunesektoren, men beklager at Akademikerne valgte å bryte forhandlingene før de var ferdige, sier Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS.

I natt valgte Akademikerne å bryte det sentrale oppgjøret, så deres oppgjør med KS går nå til mekling. Det betyr at oppgjøret for 6000 lektorer nå går til mekling, med frist 23. mai.