Hittil denne uka har rundt 25 personer fått påvist koronasmitte i Trysil. Over halvparten er tilreisende. Det er også flere omikron-tilfeller blant de tilreisende.

– Det er ikke overraskende. Vi er jo mange flere her nå, sier kommuneoverlege Hanna Rydlöv.

Det yrer av liv i Trysilfjellet. Veldig mange legger jule- og nyttårsfeiringen dit. Det er køer av biler på Trysilvegen og det er lange køer i skiheisene. Slik koronasituasjonen er nå, regner kommunen med at flere av de tilreisende kommer med smitte.

– Men det vi ser, er at våre besøkende ikke har så mange nærkontakter utenom reisefølget sitt, sier Rydlöv.

I fjor fikk Trysil et stort smitteutbrudd etter jula.

Nå har kommunen tatt initiativ til en pop-up teststasjon rett ved alpinbakken, som skal være åpen 1. og 2. januar. Der blir prisen for en test 500 kroner. Da får man med seg et skriftlig svar.

– Dette er først og fremst på grunn av den økende etterspørselen etter koronatester fra de som skal reise hjem til, eller via, Sverige, sier kommuneoverlege Hanna Rydløv, men alle kan bruke den.

Har med massevis av hurtigtester

Gjestene NRK snakket med i bakken og i skiheisen fredag før nyttårshelga, baserer seg heller på selvtester.

FRA TYSKLAND: Lisa og Gerrit fra Tyskland er på ferie i Trysil. De tester seg for korona med selvtester hver dag. Foto: Stein S Eide / NRK

– Vi er på ferie her, så covid-testing er en daglig prosess. Vi gjør det i hytta vår. Vi har selvtester med oss. Hjemme bruker vi teststasjoner ganske ofte, sier Lisa fra Tyskland.

Hun og mannen Gerrit er lærere og har fått selvtester hjemme i Tyskland.

Alexander Granum og Julie Kollandsrud tror det er behov for teststasjonen i fjellet når de ser hvor mye folk det er der. Men selv har de tatt med seg hurtigtester.

– Vi har med oss masse hurtigtester og vi tok hurtigtest før vi dro hit, sier Julie.

FORSIKTIGE: Alexander Granum og Julie Kollandsrud og vennene har alle testet seg før de kommer sammen til nyttårsfeiring. Foto: Stein S Eide / NRK

De tenker at selvtester holder så lenge de ikke har noen symptomer. Men å betale 500 kroner for en test med skriftlig svar, synes de er helt greit hvis de trenger det.

– Det er mye folk og det er trangt, sier Alexander.

– Men det er heldigvis ute da. Og så må man jo bare stole på at de som føler seg syke holder seg hjemme, sier Julie.

De skal være sammen med venner i nyttårshelga. Alle testet seg før de dro, og i etterkant blir det litt selvpålagt karantene for sikkerhets skyld, forteller Alexander.

Godt drillet i smittevern

I fjor var det ikke mange utlendinger på skiferie i Trysil. I år er det åpent for alle igjen. Men flesteparten er fra Norge, Sverige eller Danmark.

– Vi er glad for at vi kan ta imot gjester fra utlandet igjen. For det er Trysil helt avhengig av, sier destinasjonsleder i Skistar Trysil, Gudrun Sanaker Lohne.

SMITTEVERN: Gudrun Sanaker Lohne, destinasjonssjef i Skistar Trysil, sier de er godt drillet i smittevern. Foto: Hans Martin Nysæter / Destinasjon Trysil

Hun mener de er godt drillet i å legge til rette for godt smittevern etter to vintersesonger og to sommersesonger med koronarestriksjoner.

Og hun håper å unngå en situasjon som i fjor, da Radisson Blue-hotellet måtte stenge på grunn av et større smitteutbrudd.

– Vi er forberedt på det meste og har tiltak og planer for det aller meste, sier Sanaker Lohne.

SMITTET: Over halvparten av de som fikk påvist smitte i Trysil denne uka, er tilreisende. Foto: Stein S Eide / NRK

Mulig utbrudd på gang

Kommuneoverlege i Trysil, Hanna Rydlöv, sier smittesituasjonen i kommunen er økende.

– Vi er i opptakten til et utbrudd også nå, så vi venter litt på å se hvordan det vil utvikle seg.

Hun sier at hele verden nå frykter hva som skjer med omikron-varianten av viruset og at det i høyeste grad gjelder i Trysil også.

– Vi vet at omikron kommer og tar over gradvis, og når det kommer hit så kan det jo hende det blir en veldig økt smittesituasjon plutselig, sier Rydlöv.

