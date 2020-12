Slik vil de sikre koronafrie alpinbakker

Mange gleder seg til å stå på ski. Men folk må oppføre seg annerledes i skibakken enn de er vant med.

Alpinanleggene har laga en egen manual for å gjøre bakkene sine koronasikre.

For skiturisme har fått en vond bismak etter at de første koronatilfellene i Norge ble innført fra skianlegg i Italia og Østerrike i mars.

Til helga åpner blant anna Hemsedal, og kanskje også Trysilfjellet. Norges best besøkte skianlegg.

Egne køer for familier

Bransjen har utvikla en felles smittevernveileder.

Der er et hovdetiltak å sikre avstand mellom familiegrupper og enkeltpersoner, eller ulike kohorter, som det heter på koronaspråk.

På skianlegget vil besøkende stadig bli minnet på koronareglene. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

I Trysil vil de ha to forskjellige køer: én for familiegrupper, og én for enkeltpersoner.

På den måten sikrer de avstand, både i køene og i heisen.

Varmestuer er et av stedene med potensiell høy smittespredning.

– Vi har tatt ut bord i varmestuene for å sikre avstand. Det kommer også til å være folk som patruljerer der inne.

Det sier driftsleder i SkiStar i Trysil, Jan Lindstad

Kan avbestille fram til dagen før

Stefan Sjöstrand er konsernsjef i SkiStar AB. Han forteller at selskapet strekker seg langt for å å sikre et trygt miljø for gjester og ansatte.

I denne skiheisen kan kun tre stykker sitte sammen hvis de ikke er i samme gruppe. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

– Sesongen blir annerledes, men har gjort alt vi kan for å tilpasse oss situasjonen.

Skistar gir blant annet gjester mulighet til å avbestille seinere enn før. Nå kan folk avbestille skipass, skiskole og skileie fram til dagen før ankomst. Overnatting kan avbestilles frem til ankomst.

Samtidig ber anleggene folk om å bestille SkiPass, skileie og skiskole på forhånd, for å unngå køer og fysisk kontakt med andre.

Sjöstrand presiserer at SkiStar følger myndighetenes anbefalinger nøye.

– Jeg håper vi har gjort nok

Driftssjef Jan Lindstad ser optimistisk på sesongen.

– Jeg håper vi har gjort nok nå, slik at vi unngår utbrudd. Ikke bare i Trysil, men i alle skianlegg.

Han håper folk vil ut og stå på ski, og at anleggene i Norge klarer seg gjennom vinteren.

Bakkene i Hemsedal åpner til helga. I Trysil håper de på det samme, men foreløpig er det ikke korona, men manglende snø, som skaper usikkerhet for akkurat når.

De produserer kunstsnø, men mangler den siste hjelpa fra naturen, sier Lindstad.

– Vi har ikke hatt gode nok værforhold ennå. Men blir det litt kaldere så åpner vi så fort som mulig.