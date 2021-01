Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kjølstad og samboeren bodde på Radisson Blu nyttårshelga. I går kveld fikk paret fra Ås i Viken fylke tilfeldigvis vite at flere gjester og ansatte ved hotellet er smittet med korona , da de leste nyheten på nett.

Hverken han eller samboeren har hatt symptomer på sykdom etter hotelloppholdet. Til tross for det vil de ta en koronatest.

– Det er et større smitteutbrudd, så vi er bekymret for om vi kan ha blitt smitta, sier Kjølstad.

Samboerparet er kritiske til at hotellet ikke varslet dem umiddelbart om utbruddet.

– Det er veldig dårlig. Det holder ikke. De har adressen min og jeg forventer at de tar kontakt, sier Kjølstad.

SMITTEUTBRUDD: Radisson Blue i Trysil er stengt frem til 11.januar etter at flere gjester og ansatte har fått påvist Covid-19. Foto: NRK

Ber alle gjester om å teste seg

Mandag bestemte kommuneoverlege Hanna Rydlöv å stenge det populære hotellet på grunn av smitteutbruddet.

Fem gjester og seks personer som jobber ved hotellet har fått påvist korona. Rundt 100 ansatte er satt i karantene og testet.

Kommuneoverlegen oppfordrer alle som har bodd på hotellet i tidsrommet fra 26. desember og frem til 4. januar om å teste seg. De bes også om å ha minst mulig kontakt med andre.

– Det er viktig for å få kontroll over utbruddet, sier Rydlöv.

– Frykter du et større utbrudd?

– Jeg håper ikke det, men det er for tidlig å si. Jeg håper det stopper her, sier kommuneoverlegen.

Kjølstad sier de vurderte faren for å bli smitta som liten da de bestilte hotelloppholdet.

– Vi regner med at hoteller som får lov til å holde oppe overholder de retningslinjene som blir gitt av myndighetene, sier han.

Hotellet sier de har informert

HOTELLDIREKTØR: Maria Åhgren Foto: Ola Bjørlo Strande / Ola Bjørlo Strande

NRK har også blitt kontakta av andre gjester ved hotellet som mener de har fått for dårlig informasjon om smitteutbruddet.

Hotellsjef Maria Åhgren sier de har varslet alle sine gjester via e-post, men kan ikke garantere at alle e-posten har kommet frem.

Hun sier de jobber med å sende ut informasjon på SMS, men at det tar tid å skaffe alle telefonnumrene.

Hun ber de som ikke har fått informasjon om å ta kontakt med hotellet.

Kritiserer renholdet ved hotellet

SKIFERIE: Lars Olav Kjølstad brukte nyttårshelga til å stå på ski i Trysil. Han er ikke fornøyd med måten hotellet har håndtert smitteutbruddet på. Foto: Privat

Det er ukjent hvor smitten har oppstått. Kommuneoverlegen sier hun jobber tett med hotellet og de andre reiselivsbedriftene for å forebygge smitte.

Hun sier de har mottatt bekymringsmeldinger fra gjester i Trysilfjellet som reagerer på dårlig smittevern.

– Det handler om at det er mye folk til stede eller at andre gjester ikke overholder smittevernreglene, sier Rydlöv.

Lars Olav Kjølstad og samboeren sier de reagerte på dårlig renhold da de bodde på hotellet.

– Vi sa til hverandre at om vi noen gang blir smitta av korona, så er det nå, sier Kjølstad.

Ifølge han ble ikke bordene i matsalen vasket godt nok og han reagerer på at gjestene brukte av samme bestikk da de forsynte seg fra bufeèn.

Kjølstad er ikke alene om å mene at hotellet ikke tok smittevern på alvor. En annen gjest sier til Dagbladet at han reagerte på at personalet i frokostsalen gikk uten munnbind.

Hotellet avviser kritikken

KOMMUNEOVERLEGE: Hanna Rydlöv Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Hotellet avviser at de ha slurvet med smittevern. Hotellsjef Maria Åhgren mener derimot at de har vært svært nøye.

Hun sier alle ansatte har fått opplæring i smittevern.

Når det gjelder renhold i matsalen sier hun at gjestene har fått tilbud om plasthansker og at de har byttet bestikk hver halvtime.

Kjølstad som var gjest, sier at han og samboeren ikke så noen av disse tiltakene.

– Vi fikk hverken tilbud om hansker eller så noe til at bestikk i buffeten ble byttet eller rengjort. Det var heller ingen ansatte som passet på at gjester overholdt meteren, spritet hender eller benyttet munnbind, sier han.

Kommuneoverlegen mener smitteverntiltakene ved hotellet har vært tilfredsstillende. Hun sier de har hatt flere tilsyn der. Senest nyttårsaften, da det var mange gjester til stede.

Kommuneoverlegen sier de ikke fant noen avvik på den uanmeldte kontrollen.

Litt over klokka 14.00 tirsdag ettermiddag fikk Lars Olav og samboeren informasjon fra hotellet om smitteutbruddet. Han mener det er altfor sent.

– Synes jo det er håpløst at vi skal lese om dette i media nesten ett døgn før hotellet tar kontakt med gjestene det gjelder, sier Kjølstad.