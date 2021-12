Sverige strammer inn ytterligere – alle må teste negativt før innreise

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fra og med tirsdag 28. desember må alle utenlandske statsborgere over 12 år teste negativt før innreise til Sverige.

Det bekrefter den svenske regjeringen til NRK.

– Krav til negativ PCR-test er beregnet på utenlandske statsborgere som er her som turister. Det gjelder både vaksinerte og uvaksinerte, sier Sveriges statsminister Magdalena Andersson til Aftonbladet.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Testen kan være maks 48 timer gammel når man passerer grensen.

De nye reglene vil også gjelde folk som reiser på dagstur til Sverige for å handle, forklarer pressesekretær for statsministeren, Darina Agha.

– Folkhälsomyndigheten har vurdert at det kreves på grunn av smittetrykket, sier Agha.

Når kravet om negativ test innføres, vil det ikke lenger være nødvendig med gyldig koronapass.

For grensependlere er det tilstrekkelig med én negativ test i uken, samt gyldig koronapass, opplyser den svenske regjeringen.

Danmark innfører også krav om negativ test for innreise til landet. Det ble klart onsdag.

Frp vil stenge grensa for uvaksinerte

Samtidig krever stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) at også Norge må stramme inn på innreisereglene.

Han mener at reisende som ikke er norske statsborgere må være fullvaksinerte for å få slippe inn i landet.

Erlend Wiborg er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Foto: Fremskrittspartiet

Han mener også at de må vise frem en negativ test som ikke er eldre enn 24 timer gammel.

– Når hele samfunnet står i en så vanskelig situasjon, så må vi kunne stille krav til de som frivillig velger å komme til Norge. Ett av de kravene må være at du er fullvaksinert, sier han og legger til:

– Vi står midt i en pandemi og Norge bør da også kunne stille det kravet.

Stengte overganger skaper forvirring

Samtidig som svenskene innfører strengere regler, har de nylig stengt flere av de mindre grenseovergangene inn fra Norge.

Flere steder er det plassert ut skilt hvor det står klart og tydelig at innreise er forbudt. Skiltene er på plass ved blant annet Kornsjø og Holtet i Østfold.

Men sjef for det svenske grensepolitiet, Mikael Holmgren, sier til NRK at skiltene som er satt opp ikke er forbudsskilt.

– Man kan passere, og det kan hende vi kontrollerer. Skiltet er ment for å informere, sier han.

Ved den gamle Svinesundsbrua er det foreløpig ikke satt opp noe forbudsskilt. Men der er politiet på plass og ber norske borgere om å snu.

Svenskene har satt opp skilt som forteller at det er forbudt å krysse grensa ved flere av de mindre grenseovergangene. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Pendler: – Det gjøres baklengs hele tiden

Flere avdelinger i det svenske politiet forteller til NRK like før klokken 11.00 at de ikke ønsker å bekrefte om obligatorisk testing vil gjelde for alle eller ikke.

Både politi og Trafikkverket henviser til regjeringen for oppdatert informasjon om situasjonen på grensa.

Carola Juliusson pendler stadig over grensen mellom Sverige og Norge. Hun mener informasjonen fra de svenske myndighetene er mangelfull.

– Plutselig blir det satt opp skilter, og grenseoverganger er stengt. Det kommer stadig nye regler. Skiltene kommer opp uten forvarsel og der henvises man til politiets hjemmeside, men det er ingen ytterligere informasjon om dette. Det gjøres baklengs hele tiden, sier hun til Strömstads Tidning.

Snudd på hodet

Tidligere var det Norge som hadde de strengeste innreisereglene på grensen mellom de to landene. I januar var 58 grenseoverganger stengt inn til Norge.

Nå har det altså snudd.

I Norge strides helsemyndighetene om testplikt ved ankomst er rett eller ei.

Mens FHI nå anbefaler å fjerne testkrav på grensen for alle reisende, anbefaler Helsedirektoratet å opprettholde testkravet for å sikre smittesporing.

Det kommer frem i de nye faglige rådene til regjeringen onsdag.

Testsenteret på norsk side av Svinesund har ikke sett noen endringer i trafikken siden Sverige innførte sine tiltak.

– Det står jevnt med kø nesten hele døgnet og vi tester mellom 1800–2000 personer hver dag, sier leder ved senteret, Jostein Stø.