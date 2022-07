Svensk politi må legge igjen våpnene sine på grensa

Politiet i Sverige er permanent bevæpnet, mens politiet i Norge normalt ikke er det.

Med dagens regelverk kan ikke svensk politi krysse norsk grense med våpen uten tidkrevende søknadsprosesser.

– Slik vi ser det i dag, så må de avvæpne seg, sier politistasjonssjefen på den nye politistasjonen på svenskegrensa, Bjørn Ellingsen.

Men det ønsker ikke svenskene.

Ulike maktmidler

Hele hensikten med grensesamarbeidet er at norsk og svensk politi skal jobbe sammen i felt og aksjonere mot kriminelle sammen.

– Vi skal kunne støtte hverandre på begge sider av grensa, sier Bjørn Ellingsen.

VÅPENREGLER: Politistasjonssjef på Magnormoen politistasjon, Bjørn Ellingsen, sier felles våpenregler er helt nødvendig for at samarbeidet skal fungere etter planen. Foto: Ann-Kristin Mo

Visepolitimester i Innlandet, Arne Hammersmark bekrefter at man ikke kan få operativ bistand fra svensk politi så lenge bevæpningsreglene er forskjellige.

Han skisserer tre mulige løsninger:

Inngå en avtale mellom norske og svenske myndigheter om at svensk politi kan være bevæpnet i Norge.

En lovendring som tilsier at også politiet i Norge skal være bevæpnet.

At politiet i grenseområdet får en spesiell tillatelse til bevæpning.

Det siste mener Hammersmark er uaktuelt. Det andre er en lang prosess. Det første, at svensk politi får tillatelse til væpna oppdrag i Norge, er heller ikke ideelt, mener Bjørn Ellingsen på grensepolitistasjonen.

– Da er vi to nasjoner med ulike maktmidler i samme type oppdrag, sier han.

Vil ikke droppe våpnene

Politiet i Sverige ønsker ikke å legge fra seg våpnene på oppdrag i Norge, sier politiområdesjef i Värmland, Henrik Dahlström.

– Vår grunninnstilling er at vi har et bevæpnet politi i Sverige. Det er vurdert med tanke på sikkerheten til våre ansatte. Vi har et ansvar for våre ansatte selv om de er med på aksjoner i Norge, sier Dahlström.

BEVÆPNET: Svensk politi er alltid bevæpnet og det ønsker de å være på jobb i Norge også. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Han håper de kan finne gode løsninger i fellesskap.

– Slik det er nå er det vanskelig å være med på akutte aksjoner i Norge, sier politiområdesjefen.

Han sier de må opp på et høyt nivå i Norge for å kunne operere bevæpnet og at de må finne mer funksjonelle løsninger.

– Dette må vi få en avklaring på. Det er helt avgjørende for den jobben vi er tiltenkt å gjøre her, sier politistasjonssjef Bjørn Ellingsen.

Ikke avklart

Det er bare noen uker siden justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) åpnet den nye politistasjonen på grensa mellom Eidskog i Norge og Eda i Sverige sammen med sin svenske kollega.

Da var ikke våpenproblemet hovedfokus.

Men på spørsmål fra NRK svarer Mehl at de jobber med saken.

– Vi skal jobbe videre med rammene for en permanent løsning på politistasjonen, og da må vi også se på regelverksutfordringene knytta til dette, sier Mehl.

OFFISIELL ÅPNING: Justisminister Emilie Enger Mehl klipper snora på den nye politistasjonen 21. juni. Da var ikke ulik bevæpning noe tema. Foto: Knut Røsrud / NRK

Hun sier hun er opptatt av at samarbeidet på grensa skal gå så sømløst som mulig.

Uavhengig av denne saken har departementet satt ned et utvalg som skal se på politiets bruk av maktmidler i Norge, og der er bevæpning et tema. De skal levere rapporten i løpet av 2022.

Tar for lang tid

I mellomtiden kan norsk politi anmode om at svensk politi får operere med våpen i Norge. Den prosessen tar normalt en del tid.

– Tar det for lang tid i dag?

– Erfaringen ut ifra tidligere hendelser har vært det, ja, sier politistasjonssjefen.

Det gjelder også andre vegen, hvis norsk politi trenger å stille bevæpnet på svensk side.

Det tok tre måneder å skaffe de nødvendige tillatelsene da norsk politi skulle være bevæpnet under VM i rallycross i Höljes i Sverige forrige helg.

Per i dag er våpenreglene ikke et problem, siden politiet i Norge også er bevæpnet på grunn av trusselnivået. Men det er kun en midlertidig bevæpning.