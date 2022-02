Han skjøt den første ulven: – Vi gjør en jobb

10 ulver ble felt de to første dagene av lisensjakta. Åtte i Hornmoen-reviret og to i Slettås-reviret, begge revirene i Hedmark.

Da hadde jaktlagene mobilisert på kort varsel etter at lagmannsretten ga klarsignal til jakta i en kjennelse fredag ettermiddag.

KLARE FOR JAKT: Fellingslaget i Slettås i Trysil før de dro ut lørdag morgen. Foto: Ole Martin Norderhaug

Felte sin første ulv

Jeger Martin Monné sier det tok litt tid å organisere alt, men at 70 jegere var klare til å jakte på ulvene i Hornmoen-reviret i 10-tida på lørdag.

– Vi hadde spor og greide å ringe inn det vi trodde var fire-fem ulver. Så satte vi ut poster rundt dem, forteller Monné.

Han har vært jaktleder mange ganger før, men det er første gang han har skutt en ulv selv.

– Den jeg skjøt kom mot meg. Det var ledertispa. Jeg har jo brukt mange timer opp igjennom åra på jakt og organisering av jakt, så det var jo greit å få skutt en selv også, sier han.

God følelse

Martin Monné har liten forståelse for den sterke motstanden mot ulvejakt.

Jegerne i Rømskogreviret i Viken møtte blokkerte veier og bommer som var fylt med lim i helga og tre aksjonister ble bortvist av politiet:

– Vi gjør en jobb for Staten, som har bestemt uttaket, og da er det klønete at en haug med sabotører dukker opp. Lisensjakta er en regulering av bestanden som må gjøres.

Og han innrømmer gjerne at det føltes bra å felle sin første ulv.

– Det er ikke med noen stor sorg nei, men det er en slags ydmykhet i forhold til dyret. Samtidig er det jo en litt god følelse også. Det er jo dette vi jakter på og da er det godt å lykkes, sier jegeren.

For ham er all jakt spennende.

– Det er spenningen med selve jakta, om det er fuglejakt, elgjakt, rådyr eller ulv.

Gjerne null ulv

Martin Monné ser egentlig ingen grunner til at vi skal ha ulv i Norge i det hele tatt.

Han mener ulven er et problem for både dyrehold, friluftsliv og jakt med hund. Og ikke minst for elgjakta.

– Elgbestanden er jo lik null. Jeg kan ikke se en positiv ting med ulven. Så ærlig må jeg være.

Omstridt jakt

Årets ulvejakt skulle ha startet 1. januar, men ble utsatt da dyrevernsorganisasjonene Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr tok saken til retten like før nyttår.

Oslo tingretten sa nei til jakt, men Borgarting lagmannsrett sa ja, og jegerne fikk klarsignal til å starte jakta klokka 08 lørdag morgen, nesten en og en halv måned forsinket.

En tragedie

Organisasjonene som mener det skytes for mye ulv har tatt lisensjakta til retten flere ganger før.

Organisasjonen for dyrs rettigheter, NOAH, vurderer å anke saken til Høyesterett.

Disse ulvene skal felles Ekspandér faktaboks Det er åpnet for lisensfelling av inntil 28 dyr innenfor ulvesonen i revirene Hornmoen, Bograngen, Rømskog og Slettås. Kvoten for Hornmoen-reviret er på åtte dyr. Alle er dermed felt.

Kvoten i Bograngen-reviret er på syv dyr.

Kvoten i Rømskog-reviret er utvidet fra åtte til ti dyr.

Kvoten i Slettås-reviret er utvidet fra to til tre dyr. I Slettåsreviret gjenstår det nå ett dyr. Jakttida avsluttes 15. februar, men Norges jeger- og fiskerforbund ønsker å utvide jakttiden til 31. mars.

Men det kan være for sent for dyra det er gitt fellingstillatelse på nå. Så fort jegerne fikk klarsignal, var de effektive.

SVs miljøpolitiske talsperson, Birgit Oline Kjerstad, kaller det en tragedie.

– Det er en kritisk truet art, der det er uttak av uforsvarlig mye dyr innenfor ulvesona. Det er ikke store tap av husdyr til de ulvene som nå blir tatt ut, sier Kjerstad.

SJOKKERT: Siri Martinsen i NOAH, sier de vurderer å anke til Høyesterett, men at det likevel vil være for sent for ulvene det nå er gitt fellingstillatelse på. Foto: Robert Hansen / NRK

Siri Martinsen, daglig leder i Noah, sier at hun er sjokkert over det hun leste i kjennelsen fra lagmannsretten.

– Flere steder mangler den viktige begrunnelser.

– Hensikten med en midlertidig forføyning er jo å hindre at en kritisk truet dyreart kommer i fare før man har fått en reell prøving i retten. Og det har vi ikke fått nå, sier hun.