Byrådslederen og bystyret i Bergen var blant de mange som ble opprørt av historien om Gunnvor (95) og ektemannen Charles Hovd Nilsen (94).

Ekteparet fikk ikke bo sammen på sykehjem i Arendal, selv om de ønsket det. Senere snudde ordføreren i Arendal, og de to fikk likevel bo sammen.

– Historien om dem gjorde inntrykk. Derfor er jeg glad for at bystyret nå har gått inn for at ektefeller og samboere som har krav på sykehjemsplass, skal få bo sammen dersom de ønsker det, sier Schjelderup.

– VERDIGHET: Byrådsleder Harald Schjelderup lover at eldre som ønsker det skal få bo sammen på sykehjem. Foto: Sindre Helgheim / NRK

Vil strekke seg langt

Byrådslederen sier at de også vil strekke seg langt for at ektepar der bare den ene ektefellen har krav på sykehjemsplass, får bo sammen.

– Vi skal gjøre alt vi kan for at de faktisk kan være sammen på sykehjemmet. Det kan for eksempel betyr at vi må sette inn en ekstra seng på det aktuelle rommet, sier Schjelderup.

– Blir dette en full garanti for at alle som ønsker det får bo sammen på sykehjem?

– Utgangspunktet er at dersom begge ektefeller har krav på sykehjemsplass, må kommunen klare å organisere det slik at de raskt kan bo sammen på samme rom. Det gjelder også om man får sykehjemsplass på ulikt tidspunkt.

– En utfordring

Han erkjenner at det er en større utfordring å få plass til ektefeller som ikke har sykehjemsplass, på rommet til ektefeller som har det.

– Det er en utfordring. Men dette handler om verdighet. Og vi må derfor gjøre det i kan for å få det til, sier Schjelderup.