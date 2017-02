Det var Agderposten som først skrev om det eldre ekteparet fra Arendal.

Allerede i fjor ytret Charles Hovd Nilsen (94) ønske om å få bo sammen med kona Gunvor (95), på Nyskogen bo- og omsorgssenter på Hisøy i Arendal. Det fikk han ikke.

Familien klaget saken inn for Fylkesmannen. Tirsdag kom avgjørelsen. Klagen førte ikke fram.

– De faglige rådene som jeg forholder meg til, sier at det ikke vil være bra for ektemannen, sier rådmann i Arendal kommune, Harald Danielsen.

Skuffet over avgjørelsen

Døtrene er imidlertid av en helt annen oppfatning, og har vanskelig for å forstå avgjørelsen som er tatt.

– Vi synes det er hjerterått at et ektepar som har vært gift i snart 68 år, ikke kan få bo sammen. De som er så glade i hverandre, bør få lov til å det, sier datteren Gunn Nilsen Nome.

Tirsdag hadde både hun og ekteparets andre datter, håpet på å kunne overbringe faren gode nyheter.

– Vi hadde håpet at vi kunne fortelle pappa at han får bo sammen med mamma den lille tiden de har igjen, sier datteren Signe Hovd Nilsen.

Døtrene til det eldre ekteparet, Signe Hovd Nilsen og Gunn Nilsen Nome, er skuffet over at kommunen ikke valgte å snu i denne saken. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Jeg synes det er veldig leit

Ifølge døtrene er problemet at faren er for frisk til å få plass på sykehjem. I stedet får han tilbud om plass på et bokollektiv med døgnbemanning.

Det er ikke det 94-åringen ønsker.

– Jeg synes det er veldig leit at jeg ikke får lov til å være sammen med min kone som jeg har vært gift med i så mange år, og som jeg er så glad i, sier 94-åringen.

Selv om han helst hadde ønsket å være på samme sted som kona, vil han ifølge rådmann Danielsen, få mulighet til å møte henne jevnlig.

– Vi tilbyr oss å kjøre ham til sykehjemmet der kona er hver dag, sier han.