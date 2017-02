Får likevel bo sammen

Arendalordfører, Robert C. Nordli, bestemte onsdag at ekteparets sak nå skal behandles av formannskapet torsdag.

Ordfører Robert C. Nordli. Foto: NRK/Svein Sundsdal

Saken om det eldre ekteparet som ikke får lov til å bo under samme tak, har opprørt mange. I Norge har man rett på institusjonsplass, men ikke sammen med ektefellen.

Det er begrunnelsen for at Charles (94) ikke får bo sammen med kona Gunvor (95).

Dagens høydepunkt

Charles får hjelp til å kle seg før han støttes ut til bilen som skal kjøre ham til sykehjemmet der kona bor.

– Det er dagens høydepunkt. Det gleder jeg meg bestandig til, sier 94-åringen fra Arendal.

Han har vært gift med kona i 67 år. Nå er hans høyeste ønske å få bo sammen med henne på sykehjemmet. Tirsdag fikk han det endelig avslaget fra Arendal kommune.

Fylkeslege i Aust- og Vest-Agder, Anne Sofie Syvertsen. Foto: NRK

Fylkeslege i Aust- og Vest-Agder, Anne Sofie Syvertsen, sier hun forstår ektemannens ønske om å få bo sammen med kona, men mener dette må ses i sammenheng med utfordringer kommunen står overfor.

– Det er mange som står i kø for å få en sykehjemsplass. I slike saker er det den enkeltes behov som legges til grunn.

At ekteparet har bodd sammen i mange tiår, er ifølge Syvertsen ikke tatt med i vurderingen.

Trekker fram «verdighetsgarantien»

Familien til ekteparet mener verdighetsgarantien som er innført i eldreomsorgen, bør sikre at ekteparet kan bo sammen. Dette er en forskrift som har som formål å sikre at eldreomsorgen tilrettelegges slik at det bidrar til en trygg, verdig og meningsfull alderdom.

Helseminister Bent Høie understreker overfor NRK onsdag kveld at det er kommunen som avgjør.

– Det er ingenting i regelverket som hindre kommunen fra å bruke sunn fornuft i denne saken. Jeg reagerer når jeg ser kommuner nekte eldre mennesker å ha den siste tiden i sammen, samtidig som de plasserer vilt fremmede eldre på samme rom.

Ikke verdig

Det er etter helseministerens oppfatning forhold som ikke er verdig.

– Det kan ikke være slik på alle livets områder at vi må ha lovreguleringer for at man skal tenke hva som er sunn fornuft.

Fylkeslege Syvertsen mener kommunen allerede har gjort mye for å oppfylle dette.

Hun viser til at kommunen vil gi Charles mulighet til å se Gunvor hver eneste dag. Kommunen stiller med skyss for at han skal komme seg til sykehjemmet.

Gunvor (95) bor på Nyskogen bo- og omsorgssenter på Hisøy i Arendal. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Må gå hjem klokka sju

Charles kan være hos sin kone til klokka sju om kvelden. Da blir han hentet.

Han bor fortsatt hjemme, men har nå fått tilbud om plass på et bokollektiv med døgnbemanning. Charles er ikke syk nok til å bo på sykehjemmet med kona.

– Det ser ut til at saken vår ikke kommer til å gå i orden før vi begge er døde, sier han.

Fylkeslege Syvertsen påpeker at saken ikke er enestående. Ifølge henne er det mange ektepar som blir skilt fra hverandre på slutten av sin levetid.