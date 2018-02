Bak utspillet står den juristutdannede lokalpolitikeren Hallstein Aadland (Frp). Han er selv fra en gård i Ytrebygda bydel, der Bergen lufthavn Flesland er plassert.

– En ny rullebane vil ødelegge nærmiljøet og øke klimagassutslippene, sier Aadland til NRK.

Han har selv store utbyggingsinteresser i området, og har i ti år jobbet for å få bygge 280 boliger. Dette stoppet Fylkesmannen i Hordaland i 2016 på grunn av flystøyen fra dagens lufthavn.

Utvidelse av støysonen

Nå har byrådet i Bergen i sitt forslag til ny arealplan for perioden frem til 2030 utvidet støysonen rundt lufthavnen. Det kan åpne for at Avinor får bygge en ny rullebane.

– Da må Liland skule, som ligger i nærheten av flyplassen, flyttes. Flyene vil nemlig gå opp og ned rett over skoletaket, sier Aadland.

– Området vil bli totalt ødelagt som bo- og turmiljø på grunn av støy.

RULLEBANEMOTSTANDER: – Liland skole (bak) må flyttes hvis det bygges ekstra rullebane på Bergen lufthavn Flesland, sier Hallstein Aadland som bor og har boligprosjektplaner i nærheten. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Les også: Får nei til milliardutbygging grunnet flystøy

600 kommentarer

Til sammen har byrådet fått inn over 600 innspill til sitt arealplanforslag. Aadland er imidlertid den eneste som viser til den såkalte miljøparagrafen som kom inn i Grunnloven i 2014.

– Den grunnlovsparagrafen gir innbyggerne her i Ytrebygda rett til å gå til sak for å prøve om en slik utbygging er rett i forhold til dem som bor her i dag, og dem som skal bo her i fremtiden.

Han mener Fylkesmannen har plikt til å komme med en innsigelse hvis kommunen vedtar en ny rullebane.

BYGGEPLAN: Den eksisterende rullebanen ved Bergen lufthavn Flesland til høyre. Den nye planlagte til venstre. Foto: Grafikk / Multiconsult

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) ønsker foreløpig ikke å svare på Hallstein Aadlands innspill mot en ny rullebane.

– Vi er i ferd med å grave oss ned i den tykke bunken med innspill. Jeg ønsker ikke å forhåndsbehandle hver enkelt uttalelse nå.

Les også: Avinor går feil vei

Mener han har støtte

Selv slår Aadland fast at to tunge fagmiljøer støtter ham i motstanden.

– Lokalt har Norconsult sagt at Bergens klimautslipp vil øke med ti prosent dersom det bygges en ny rullebane. De anbefaler derfor at den ikke bygges.

– Dessuten slo Transportøkonomisk institutt i 2015 fast at Bergen vil enten aldri ha bruk for en ny rullebane, eller eventuelt først etter 2070.

ØNSKER IKKE Å KOMMENTERE: Anna Elisa Tryti (Ap) er byutviklingsbyråd i Bergen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Trenger økonomisk hjelp

Miljøparagrafen i Grunnloven ble prøvd for retten for første gang i høst. Flere organisasjoner saksøkte staten for å åpne for olje- og gassleting i nye sårbare områder. Saken endte med at de tapte i Oslo tingrett.

– Men tingretten sa samtidig at paragraf 112 kan prøves rettslig i saker om utbygginger som har direkte konsekvenser for bo- og naturmiljø, sier Aadland.

Han kan imidlertid ikke gå til sak alene.

– Her trengs det noen som kan betale for hva det vil koste.