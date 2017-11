Stortingspolitikere om «Vestlandet»: – Vil ikke bruke en kalori på dette

Debatten om navnet på den nye regionen i vest har rast etter at fylkestingene i Hordaland og Sogn og Fjordane for en uke siden endelig bestemte seg for navnet.

Navnet ble «Vestlandet», og reaksjonene fra naboene i nord og sør kom umiddelbart.

Fredag kveld samler NRK hele landsdelen til debatt. Samtidig har vi tatt tempen på navnedebatten blant de 15 stortingspolitikerne på Hordalandsbenken.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Et sidespor

Kort sagt er det delte meninger, men en stor del av dem mener debatten har gått for langt.

– Jeg synes det er tragisk at debatten om en så stor reform har endt opp med å handle om navnevalget. Det er nok konflikter fra før rundt denne reformen, og krangling om navnevalg er et sidespor, sier Peter Christian Frølich (H).

Han får støtte av partifellene Tom-Christer Nilsen og Torill Eidsheim.

– Det hele er en storm i vannglass. Man heller burde være opptatt av hva det nye fylket skal gjøre, sier Nilsen, som tidligere har vært fylkesordfører for Hordaland.

– Det er leit at navnet blir viktigere enn innholdet, mener Eidsheim.

– ET SIDESPOR: Peter Christian Frølich (H) mener det er synd at navnet på den nye regionen har blitt viktigere enn hva den skal gjøre. Foto: Hordaland Høyre

Mener fylket må løse striden selv

Frp-politiker Silje Hjemdal fra Bergen stemmer i.

– Det er underlig at navnediskusjonen får et så stort fokus først etter at regionalt nivå har bestemt seg, syns Hjemdal.

Frølich mener fylkespolitikerne selv må løse konflikten.

– Jeg kommer ikke til å bruke en kalori på dette spørsmålet i Stortinget. Dette må man løse lokalt, sier han.

LIKER NAVNET: KrF-leder Knut Arild Hareide. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Stemmer for

Hverken Audun Lysbakken (SV) eller nykommer på Stortinget, Nils T. Bjørke (Sp), har tatt stilling til det nye navnet enda.

– Jeg stemmer for navnet Vestlandet. Det er betegnende for regionen, og et navn folk har et forhold til, sier Knut Arild Hareide (KrF).

Det er både Terje Breivik (V), Magne Rommetveit (Ap) og Eigil Knutsen (Ap) enig i. De mener at også Rogaland etter hvert bør bli en del av den nye regionen.

– At det er vestlendinger både nord og sør for det nye fylket må alle kunne leve med, sier Rommetveit.

Breivik tror ikke det vil bli problematisk at både en region og en landsdel bærer samme navn.

– Vestlandsidentiteten er så sterk at den ikke blir forringet uansett, sier Venstre-nestlederen.

SKAL BESTEMME: Det er Stortinget som endelig skal godkjenne og bestemme det nye navnet på Hordaland og Sogn og Fjordane. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Ber regjeringen gripe inn

Mens Ove Trellevik (H) forstår at navnet kan provosere for vestlendingene som ikke bor i Hordaland eller Sogn og Fjordane, er både Helge André Njåstad (Frp) og Kjersti Toppe (Sp) klare i sin tale.

– Jeg er imot navnet, sier Njåstad.

– Navnet er ekskluderende, og det passer ikke. Man kan jo bruke litt sunt folkevett oppi dette, sier Toppe.

Flere politikere i Rogaland har allerede varslet at de vil be regjeringen gripe inn.