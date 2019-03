Sagaen om det ferjefrie prestisjeprosjektet i Hordaland fortsetter.

En ny rapport fra Asplan Viak bestilt av Folkeaksjonen mot bru over Bjørnafjorden gir aksjonistene ny giv i omkampen om gigantbroen mellom Stord og Os.

Rapporten tar for seg oppdaterte trafikktall for både broen og en indre trasé om Eikelandsosen i Fusa. Sistnevnte forslag ble lagt bort da regjeringen i 2013 bestemte at broalternativet skulle utredes videre.

– Noen må se på dette på nytt, sier Knut Børgesen, leder for folkeaksjonen.

ØNSKER REVURDERING: Leder for Folkeaksjonen mot bru over Bjørnafjorden, Knut Børgesen, ønsker en ny vurdering av gigantprosjektet Hordfast. Foto: Leif Rune Løland / NRK Hordaland

Mye høyere trafikk

Rapporten viser at den indre traséen vil ha vesentlig høyere trafikk enn hva som ble forespeilet da alternativet ble vraket i 2013.

Tall fra Statens vegvesen i 2012 viste at den midtre traséen med bro over Bjørnafjorden ville ha 15.000 biler i døgnet i 2040, mens en indre trasé ville ha 8.000 biler samme år.

Den nye rapporten beregner at forskjellen vil være mye mindre, da den midtre traseen vil ha 11.800 biler, mot 9.500 biler på den indre traseen i 2040.

NY VEI: Den gule traseen til høyre er den såkalte indre traséen, mens den røde er broen over Bjørnafjorden. Foto: NRK

– Tallene de har kommet frem til høres ikke så urimelig ut, men likevel er trafikken på Bjørnafjordbroen høyere. Når det er sagt, er det ikke trafikktallet som var med på å avgjøre, men at broalternativet gir større samfunnsnytte og kortere reisetid, sier Øyvind Halleraker i organisasjonen Hordfast AS, som jobber for broen.

Verken Statens vegvesens prosjektleder Signe Eikenes eller samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har kunnet kommentere saken.

Dyrere bro

Broen over Bjørnafjorden har blitt langt dyrere enn hva som var beregnet.

I 2016 var 19 milliarder blitt til 43 milliarder, før det i 2018 var blitt redusert til under 30 milliarder kroner.

Spriket er med andre ord stort.

VERDENS LENGSTE: Over Bjørnafjorden er planen å bygge verdens lengste flytebro. Den skal først og fremst erstatte ferjen Halhjem-Sandvikvåg på hovedveien mellom Stavanger og Bergen. Foto: Statens vegvesen

Asplan Viak viser til en annen rapport de har utviklet, som beregner den indre traseen til å koste mellom 20,5 og 25,5 milliarder kroner.

Tallene er beregnet ved å gange opp kostnaden av en meter vei til å gjelde for hele den 78 kilometer lange strekningen, og er derfor ikke helt sammenlignbare med de langt mer detaljerte beregningene til Vegvesenet.

Fakta om ferjefri E39 Ekspandér faktaboks DYRT: Planen om en ferjefri kyststamvei på Vestlandet er norgeshistoriens største og dyreste veiprosjekt. OMSTRIDT: Ferjefri E39 er ønsket på grunn av behovet for bedre infrastruktur og utvidet bo- og arbeidsmarked, men omstridt på grunn av utbyggingskostnadene, trafikkøkningen og klima-/ miljøkonsekvensene. SPARE TID: Kjøretiden mellom Kristiansand og Trondheim langs E39 er over 20 timer i dag, inkludert åtte ferjereiser. Hvis det bygges bruer og tunneler slik at strekningen blir ferjefri, kan reisetiden på hele strekningen reduseres med sju timer. MILLIARDER: Å gjøre hele strekningen ferjefri ble tidlig anslått å koste minst 150 milliarder kroner. I 2016 hadde tallet vokst til 340 milliarder kroner. ROGFAST: Første fjordkryssingsprosjekt er Rogfast med en 26,7 kilometer lang tunnel og firefelts motorvei under Boknafjorden. Planlagt byggestart i 2016 er forsinket. HORDFAST: Neste fjordkrysning, kalt Hordfast, sør for Bergen inkluderer brokryssing av Bjørnafjorden og Langenuen og firefelts motorvei med 110 km/t gjennom kommunene Stord, Tysnes og Os. Det er ikke kjent om delprosjektet våren 2017 kommer med i revidert Nasjonal Transportplan 2018-2029. Regjeringen tar et forbehold når det gjelder kryssing av Sognefjorden. Det er ikke klart om det er teknisk mulig å gjennomføre kryssing av denne. Videre må Nordfjorden, Stjorfjorden, Romsdalsfjorden og Halsafjorden krysses. (NRK/NTB)

Mener rapporten endrer bildet

Folkeaksjonen mot bru over Bjørnafjorden mener derimot at bildet nå er endret.

– Kostnaden for indre trasé er for første gang siden 2012 beregnet på nytt, og viser seg å være mellom 10 og 15 milliarder billigere enn broen er anslått til å være. Dette forrykker beslutningsgrunnlaget, mener vi, sier Børgesen.

Halleraker i Hordfast AS avviser motpartens iver for omkamp.

– Når de besluttende myndighetene sier at noen omkamp ikke er aktuelt, må vi forholde oss til det, sier Halleraker.