NRK køyrer fjellovergangane: Den lågaste og lengste

– Vi får ein trygg og vintersikker veg. Ein som nesten ikkje treng stengast om vinteren.

Sverre Kjos-Wengjum i Statens vegvesen er ansvarleg for anleggsarbeidet øvst oppe på Filefjell. Frå anleggskontoret på Tyinkrysset ser han bort på munningen av Tyintunnelen.

Når den opnar til hausten tek den vekk det høgaste og verste strekket av europavegen.

– Vi har bygd nye tunnelar og bruer, og heva vegbana mange stader for lettare snørydding. Det har vore overraskande problemfritt å jobbe på høgfjellet.

Denne veka køyrer NRK over alle dei fem fjellovergangane mellom Bergen og Oslo. Målet er at du skal få ein oversikt over opplevingane, og utfordringane, turen byr på.

Gi oss din rangering av E16 over Filefjell nedst i saka.

Sjå deg rundt i 360-foto frå Filefjell, ved Nedre Smeddalsvatnet i Sogn og Fjordane:

Din nettleser støtter ikke innbygging av eksternt innhold

Ein omveg

Frå Bergen til Oslo er alternativet over Filefjell 60 kilometer lengre enn Hardangervidda, og 39 kilometer lengre enn Hemsedalsfjellet. Vegstandarden i øvre Valdres er og dårlegare enn i Hallingdal.

E16 Filefjell Ekspandér faktaboks Den Bergenske Kongevegen opna i 1793. Første veg mellom Vestlandet og Austlandet. Køyreavstand Bergen-Oslo: 513 kilometer. Høgste punkt: 1016 moh rett vest for Tyinkrysset. Topp-punktet kjem under 1000 moh. når Tyintunnelen opnar hausten 2017. Om lag 1 kilometer veg over 1000 moh. Stengt vinteren 15/16: 5 timar. Kolonnekøyring vinteren 15/16: 8,5 timar.

BYGGER NYE E16: Sverre Kjos-Wengjum bygger tunnel på høgfjellet. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Sidan 2010 har det vore omfattande byggearbeid på dei fire milene veg austover frå Borlaug i Lærdal. Prisen er på godt over tre milliardar kroner. Arbeidet skal vere ferdig om eit år. Og no vert det varsla satsing på to av dei andre fjellovergangane framover.

Kjos-Wenjum vil ikkje ha ei meining om det er rett ressursbruk.

– Politikarane bestemmer. Me bygger vegen. Om dei vil ha oppgradert andre høgfjellsparti står me klare til det.

NORGES VAKRASTE: E16 går i stor grad paralellt med Kongevegen mellom Lærdal i Sogn og Vang i Oppland, som er kåra til Norges vakraste veg, saman med Skjarvelandet på Haøysundvegen i Finnmark. Foto: Statens vegvesen: Sverre Hjørnevik

Kongeveg og stamveg

Vegarbeidarane har kunne studert andre byggeteknikkar på Filefjell. Traseen til den gamle Kongevegen frå 1793 står intakt mange stader. Det var den første kjerrevegen mellom Vestlandet og Austlandet.

Den gamle Kongevegen vart i 2015 kåra til Norges vakraste veg.

– Det er imponerande kva dei fekk til med det dei hadde til rådigheit då. Verkeleg flott handverk, meiner Sverre Kjos-Wengjum.

Trur du at arbeidarar om hundre år vil tenke slik om det de bygger her no?

– Eg håper i alle fall at folk no meiner at det er gjort godt og pent arbeid på europavegen.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

NRK meiner:

På kvar overgang gjer vi ein uformell vurdering av turen og vegen. Denne er basert på vegkvalitet, reiseavstand, natur og kva problem vêret på strekninga fører med seg:

«E16 over Filefjell er det fjellovergangen som er minst fjellovergang. Det er den mest vintersikre vegen mellom aust og vest, men byr nok ikkje på dei same opplevingane av fjellet som nokre av dei andre overgangane.»

Oppleving: 2 av 5 stjerner

Tid og økonomi: 2 av 5 stjerner

Pålitelegheit: 4 av 5 stjerner

Kva meiner du om E16 over Filefjell? Bruk skjemaet og kommentarfeltet under: