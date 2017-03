– Det er ikkje akkurat eit høgfjellshotell. Men det er mange som set pris på dette og.

Runar Bjøberg viser rundt i ei spisestove der tida har stått stille. Langbordet er enkelt, peisen er rosemåla og stolane har blitt kvilt på av reisande i mange, mange tiår.

– Dette bordet åt Fridtjof Nansen ved ein gong, forklarer skysstasjonssdrivaren, bonden og brøytebilsjåføren.

GAMMAL VEG: Runar Bjøberg driv høgfjellsgarden på Bjøberg. Vegen har hatt to stordomstider, ein frå opninga i 1844 fram til Bergensbana stod klar i 1909, og no etter Lærdalstunnelen opna i 2000. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Stor trafikkutvikling

Vegen over Hemsedalsfjellet stod klar i 1844, med overnattingsstader på Bjøberg og Breistølen på Sognesida av fjellet. Stordomstida var fram til Bergensbana sto klar i 1909. Fram til då var vegen den mest nytta mellom aust og vest.

I 1970 byrja dei å brøyte vegen vinterstid, men det var i år 2000 den nye stordomstida for vegen byrja. Lærdalstunnelen gjorde då vegen til eit ferjefritt alternativ mellom Oslo og Bergen.

– Trafikken aukar år for år, særleg tungtrafikken, stadfester Runar Bjoberg.

Denne veka køyrer NRK over alle dei fem fjellovergangane mellom Bergen og Oslo. Målet er at du skal få ein oversikt over opplevingane, og utfordringane, turen byr på.

Sjå deg rundt på Hemsedalsfjellet her:

RV 52 Hemsedalsfjellet Ekspandér faktaboks Opna: 1844

Køyreavstand Bergen-Oslo: 474 kilometer

kilometer Høgste punkt: 1137 moh ved Eldrevatn

moh ved Eldrevatn Veg over 1000 meter moh.: 18,4 kilometer

kilometer Stengt vinteren 2015/2016: 17,5 timer

timer Kolonnekøyring vinteren 2015/2016: 179 timer

Nye tunnelar

På 1030 moh. er staselege Bjøberg og det høgstliggande gardsbruket i landet i heilårsdrift. Her er det fjøs, bustad og overnattingsstad i same bygget, slik det var då dei første reisande kom på vegen over Hemsedalsfjellet.

Men no kan utsikta til samferdsleåra forsvinne frå glasa på Bjøberg. Ifølgje Hemsedal kommune er fjellovergangen den mest trafikkerte mellom aust og vest. Riksveg 52 skal satsast på. Det kan bety nye tunnelar utanom skysstasjonen.

– Kanskje kjem munningen ein kilometer nede i dalen. Det vert spanande å sjå, meiner Runar Bjoberg.

– Vonleg finn folk fram til Bjøberg likevel.

Noko blir verande som før på Hemsedalsfjellet.

NRK meiner:

På kvar overgang gjer vi ein uformell vurdering av turen og vegen. Denne er basert på vegkvalitet, reiseavstand, natur og kva problem vêret på strekninga fører med seg.

«Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er eit naturleg veg for mange, særleg om vinteren. Standarden er god, og vegen er for det meste open. Reiseavstanden er berre to mil lengre enn Hardangervidda, men det er meir total stigning. Du får og ei oppleving av fjellet om du vel denne vegen.»

Vi vurderar kvar fjellovergang på desse tre kriteria:

Oppleving: 3 av 5 stjerner

Tid og økonomi: 3 av 5 stjerner

Pålitelegheit: 3 av 5 stjerner

