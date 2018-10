Nå må også elbilistene betale bompenger

Mange elbilister i Hordaland føler de blir lurt. Fylkeskommunen er nemlig i ferd med å vedta at de skal betale bompenger fra neste år av.

Charlotte Haveland tror det som nå er i ferd med å skje vil få konsekvenser, og at færre kommer til å kjøpe seg elbil.

– Ja, det tror jeg absolutt. Nå vil det ikke lenger være noen økonomisk gevinst å hente ut. Spørsmålet er hvor mange som tenkte miljø og hvor mange som tenkte økonomi da de skaffet seg elbil.

IKKE LENGER GRATIS: Fra neste år må elbiler betale bompenger i Bergen og resten av Hordaland. Foto: NRK

Halv pris

I september i år var 62 prosent av alle biler solgt i Hordaland elektriske, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Men nå er deler av insentivene i ferd med å forsvinne. Elbiler må for eksempel allerede betale på flere ferjeruter.

I Oslo skal det innføres bompenger for elbiler i to omganger, i 2019 og 2020. Når det hele er innført vil prisen være 10 kroner i hver retning utenom rushtrafikken og 15 kroner i rushtrafikken.

Fylkesrådmannen i Hordaland går inn for at elbileiere skal betale halv pris i bomringene. Saken skal opp i utvalg for miljø og samferdsel onsdag. Alt tyder på at den går gjennom.

– Inntektene i bomringene er ikke høye nok slik de er i dag, forklarer fylkesdirektør for samferdsel, Håkon Rasmussen.

– Mange av våre bompengeavtaler er underfinansiert. Noe av dette skyldes av andelen elbiler er blitt stor. Samtidig har Stortinget vedtatt at elbiler kan betale inntil 50 prosent av en ferdig rabattert løsning, påpeker han.

Etter at nye ordninger er vedtatt av fylkeskommunen, skal de også behandles av den enkelte kommune der bomstasjonene står.

STERKE REAKSJONER: Også i Bergen har det vært demonstrasjoner mot bruk av bompenger. Neste år skal også elbiler betale. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Frp: – På tide at de betaler litt

Ingen av politikerne i samferdselsutvalget som NRK har snakket med tror forslaget blir forkastet. Men få vil kommentere det før de har hatt gruppemøter onsdag morgen.

Gustav Bahus (Frp) tar også det forbeholdet, men sier han tror det går gjennom. Det er han umiddelbart positiv til.

– Er det ikke på tide da, at de også betaler litt, spør Bahus.

Han påpeker at han selv kjører dieselbil, og derfor også har en viss sympati for elbilistene som nå må betale mer enn mange av dem trodde da de kjøpte bilene.

– Vi kjøpte dieselbil fordi det var det var regnet som det desidert mest miljøvennlige den gangen. Nå blir jeg jo sett på som broren til fanden fordi jeg kjører rundt i denne bilen. Elbilistene må jo bidra, men jeg vil jo tro de også føler seg litt lurt, sier Bahus.