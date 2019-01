Myndighetene avslo søknad: Stopper kontroversiell båt til 800 millioner

Den norske slaktebåten «Norwegian Gannet» har blitt kritisert for å sette norske arbeidsplasser i fare. Samtidig er båten verdens første av sitt slag, og blir hyllet for positive miljøeffekter.

I stedet for at fisken skal fraktes med brønnbåt til land, slaktes og legges på is før den kjøres med trailer til utlandet, slaktes fisken på båten som kjører rett til Danmark.

Men nå spøker det for prosjektet, ifølge rederiet Hav Line som eier båten.

Nærings- og fiskeridepartementet har nemlig nektet båten å gå i direkte transitt mellom oppdrettsanlegg på Vestlandet og lakseterminalen i Hirtshals.

Les også: Aldri før har norske bedrifter tjent mer penger på sjømat

Bekymret for norske arbeidsplasser

Blant kritikerne er stortingspolitikeren Ruth Grung (Ap) som mener mest mulig av verdiskapningen i sjømatnæringen bør skje i Norge (ekstern lenke). Også fiskeriminister Harald Tom Nesvik har uttrykt bekymring for norske arbeidsplasser.

Nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, som organiserer blant annet ansette i fiskeindustrien, Jarle Wilhelmsen, fortalte til Bergens Tidende i fjor høst at han er skeptisk til Hav Line.

– Myndighetene burde hatt fokus på hvordan verdiskapningen i Norge kan øke, ikke bidra til at arbeidsplasser i det mange kaller Norges fremtidsnæring går ut av landet, sa Wilhelmsen til avisen.

Ferske tall fra Norges sjømatråd viser at 72 prosent av all norsk sjømat ble sendt rett til fiskeindustrien i Asia, Europa og USA, fremfor å bli videreforedlet i Norge.

Stygg fisk stopper båten

Stridens kjerne er såkalt produksjonsfisk, som er fisk med ytre sår eller misdannelser. Slik fisk kan etter en kvalitetsforskrift ikke eksporteres til utlandet. Frykt for omdømmet til norsk fisk er en av grunnene, heter det i vedtaket fra departementet.

Hav Line mener at de ikke omfattes av forskriften, noe departementet mener at de gjør. Da ba Hav Line om dispensasjon.

Fredag kom svaret: Dispensasjon får de ikke.

MISFORNØYD: Carl-Erik Arnesen i Hav Line Gruppen synes det er sørgelig at båten hans stoppes. Foto: Eivind Fondenes / NRK

Administrerende direktør Carl-Erik Arnesen i Hav Line sier at båten nå må ligge til kai. Likevel vil han ikke gi opp.

Rederiet vil klage til Kongen i statsråd, og varsler også rettslige steg.

– Med dette avslaget betyr det at vi må legge båten til kai. Men vi kan ikke gi opp. Skuten skal gå, men jeg er veldig i villrede. Jeg synes det er sørgelig, sier han.

Arnesen informerte ansatte om alvoret på et allmøte mandag morgen. Enn så lenge er det ikke snakk om å si opp ansatte.

Fram og tilbake om «Norwegian Gannet» Ekspandér faktaboks Ifølge rederiet Hav Line har de hatt god dialog med myndighetene i flere år, og fått beskjed fra Mattilsynet at ingen forskrift ville stå til hinder for at prosjektet ble realisert.

28. september sier Mattilsynet region Sør og Vest at båten må forholde seg til kvalitetsforskriftens §17 første ledd, som er forstått til å pålegge virksomheter å sortere slaktet fisk i Norge. De får også avslag på dispensasjon fra forskriften.

Hav Line klager til Mattilsynets hovedkontor 5. november, og får medhold. De må ikke forholde seg til forskriften.

16. november sender Nærings- og fiskeridepartementet varsel om omgjøring av vedktaket til Mattilsynets hovedkontor, noe som bekreftes i vedtak 3. desember.

4. desember sender Hav Line supplerende kommentarer til søknaden om dispensasjon. 4. januar sier departementet nei til dispensasjonen. De har tre ukers klagefrist.

– Overraskende

Arnesen sier at han har fått signaler fra myndighetene om at den nevnte forskriften ikke skulle hindre båten i å bli realisert. Departementet skriver i sitt vedtak at de ikke legger til grunn at Hav Line har fått en berettiget forventning om at forskriften ikke ville gjelde dem.

«Hav Line må i utgangspunktet selv svare for den risiko de har tatt ved å forutsette at dette kravet kunne fravikes, før en slik beslutning forelå», heter det i vedtaket.

– Det kom overraskende på oss. Vi har hatt en løpende dialog med myndighetene i flere år. Vi har vært helt sikker på at dette skulle gå, sier Arnesen.

– Under planleggingen her, hvorfor ble det ikke lagt opp til at man la til land i Norge for å feilrette fisk her?

– Poenget er å komme raskt ut i markedet og utnytte effektivitet på båten. Hvis vi skulle satt av plass til to til fire prosent av denne lasten, gått til land og levere den et sted på veien, vil det ødelegge hele dynamikken, sier Arnesen.