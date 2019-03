Lørdag er fregatten endelig helt oppe av sjøen igjen: – Det kommer til å bli utrolig sterkt

Tre og en halv måned etter kollisjonen i Hjeltefjorden er KNM «Helge Ingstad» endelig over vannoverflaten igjen. Fredag morgen er bare drøyt fem meter av båten under vann.

Når nok vann er pumpet ut til at dette tallet er 4,8 meter, skal fartøyet settes på lekteren som skal frakte den hjem til Haakonsvern.

– Det kommer til å bli utrolig sterkt når man seiler inn til kai på Haakonsvern. Nå har man jobbet dag og natt siden 8. november. Det har vært utrolig vondt se henne ligge der ute alene, og blir desto mer godt få henne tilbake, sier Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell.

Siden hevingsoperasjonen torsdag ettermiddag ble gjenopptatt etter flyttingen til Hanøytangen, er fregattens vekt redusert med 630 tonn, opplyser Sandberg.

TILBAKE OM BORD: Mannskapet var tilbake på fregatten torsdag ettermiddag. Foto: FORSVARETS MEDIESENTER

Har helsepersonell i nærheten

Over hundre av dem som var om bord under forliset jobber skift med å pumpe ut vann.

– De har øvd på dette etter at båten gikk ned, og tilbakemeldingene er at de gjør en utmerket jobb. De er også veldig takknemlige for å kunne bidra, sier Sandberg.

Om bord i «Gulliver», den ene av de to kranlekterne fregatten henger fra, er det anestesilege, anestesisykepleier og ambulansepersonell. Psykolog er også tilgjengelig ved behov.

Sandberg sier Forsvaret regner med at KNM «Helge Ingstad» formelt sett er hevet i morgen, lørdag.

– Vi anser fartøyet som hevet når det står trygt på lekteren og kjettingene er koblet fra.

– FYLT AV REDSEL: Jostein Kjernaas og Anita Eide var om bord da KNM «Helge Ingstad» gikk ned. – Selv om hodet og kroppen var fylt av redsel, gikk fingrene av seg selv. Vi løste arbeidsoppgavene som om det var en øvelse, husker Kjernaas. Nå hjelper de to til med å få den opp igjen. Foto: Jon Bolstad / NRK

Lekteren på plass fredag

Åpning av luker og dører inne i fregatten, samt de fire hullene som er boret i skroget, har gjort at vanndreneringen hittil for det meste har gått naturlig.

– Mannskapet har begynt helt øverst i fartøyet, og gått fra rom til rom og sjekket hvor det er luft og hvor det er vann. Eksperter sitter på «Gulliver» og holder kontinuerlig oversikt over balansen i skipet, og sørger for at vannstanden er lik inne og utenfor, forteller Sandberg.

Fra fredag av er det mer vann som må pumpes ut manuelt. I løpet av ettermiddagen vil lekteren etter planen være på plass under fregatten.

Vannpumpingen fortsetter også etter dette, før man altså regner med å være formelt ferdige med hevingen lørdag.

Da fraktes KNM «Helge Ingstad» tilbake til Haakonsvern.

– Vi har som mål å være tilbake på Haakonsvern søndag. Arbeidet vårt vil fortsatt ikke over, for da starter konserveringen av fartøyet, påpeker Sandberg.