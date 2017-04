Støre tok mandag saken opp med helseministeren. Han ba da om at dagens sykehusmodell må videreføres.

Det var Hardanger Folkeblad som først skrev om saken.

– Jeg har vært opptatt av situasjonen for Odda sjukehus og det som skal til for at et sykehus oppfyller minstekravene for et akuttsykehus. I den sammenheng har spørsmålet om kirurgi og stabiliserende funksjoner vært viktige, sier Støre til avisen.

Bekymret

Jonas Gahr Støre mener modellen som Helse Vest nå vurderer ikke er betryggende og peker på at Hesle Fonna var delt i sin innstilling.

– Her er det såpass mye tvil at man bør ta seg bedre tid. Det som er viktig er at det er et godt tilbud for befolkningen i Odda. Det er et stort opptaksområde, med vanskelig transport. Det er viktig at man har et trygt alternativ selv om man vurderer å endre akuttkirurgien, sier Støre til Hardanger Folkeblad.

I morgen skal styret i Helse Vest ta stilling til om den akuttkirurgiske beredskapen ved sykehuset skal leggest ned.

KAN MISTE AKUTTBEREDSKAPEN: Odda sjukehus. Foto: Eirik Dankel/Helse Fonna

Ordføreren glad for støtten

Ordfører i Odda, Roald Aga Haug (Ap), ser på Støres utspill som en solid og klar støtte.

– Dette er jo ikke småtteri fra en tidligere helseminister. Sist uke var vi på Stortinget og informerte grundig om saken. Stortingsgruppen til Arbeiderpartiet er ganske tydelige på at de er enige med oss.

Aga Haug mener styret i Helse Vest bør merke seg de nye politiske signalene. Han peker også på at Terje Breivik i Venstre, som er regjeringens støtteparti i denne saken, har vært svært tydelig på at den akuttkirurgiske beredskapen bør bestå.

– Nå bør helseministeren og helseforetaket snu seg etter Stortingsflertallet. Det er et klart flertall på Stortinget for å sikre den akuttkirurgiske beredskapen i Odda.

– Det er tøft gjort av opposisjonslederen på Stortinget å gå ut på denne måten. Dette er en solid og klar støtte, sier ordfører Roald Aga Haug til NRK.