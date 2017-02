Sykehus-demonstrantene ble ikke hørt

– Dette er jo en sak hvor det er mange sterke meninger. Det har jo vært et veldig stort engasjement, som har gjort inntrykk. Jeg har hørt på argumenter for og imot, men fra et faglig standpunkt er det for fremtiden utfordrende å sikre et bærekraftig akuttkirurgisk tilbud ved Odda sjukehus, sier Olav Klausen.

Han er administrerende direktør for Helse Fonna. Neste tirsdag møtes styret i helseforetaket. Der ber Klausen dem om å vedta følgende:

– Min anbefaling til styret er at Odda sjukehus fremover skal ha akuttfunksjon i indremedisin, skal ha anestesilege i døgnvakt, skal ha planlagt dagkirurgi og skal ha skadepoliklinikk, sier Klausen.

Men den akuttkirurgiske vaktfunksjonen og traumemottaket ved sykehuset skal bort, dersom styret støtter sin direktør. Det var Hardanger Folkeblad som først meldte hva han innstilte på.

Her er hele Klausens forslag til styrevedtak:

Direktørens forslag til vedtak om Odda sjukehus Ekspandér faktaboks 1. Odda sjukehus blir vidareført som akuttsjukehus med akuttfunksjon i indremedisin, radiologiske tenester, laboratorietenester, planlagd kirurgi og anestesilege i døgnvakt. 2. Akuttkirurgisk verksemd ved Odda sjukehus blir avvikla. 3. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør legg fram eiga sak i styret om tiltak og planlagde endringar som følgje av avgjerd i saka. 4. Styret i Helse Fonna HF føreset at administrerande direktør tek omsyn til pasienttryggleik, kvalitet, medisinsk prioritering og arbeidsmiljø i det vidare arbeidet med tiltak og planlagde endringar. 5. Styret i Helse Fonna HF føreset at administrerande direktør involverer medarbeidarar og deira organisasjonar samt vernetenesta i det vidare arbeidet med tiltak og planlagde endringar. 6. Styret i Helse Fonna HF føreset at administrerande direktør involverer kommunane i indre Hardanger i det vidare arbeidet med tiltak og planlagde endringar. 7. Styret i Helse Fonna HF føreset at administrerande direktør involverer medarbeidarar og deira organisasjonar samt vernetenesta i det vidare arbeidet med risikovurderingar med fokus på pasienttryggleik og arbeidsmiljø. 8. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør sende vedtaket til Helse Vest. Her er hele innstillingen (ekstern lenke).

Store demonstrasjoner

Å gjette at dette vil utløse protester, er ingen vanskelig øvelse.

Folket i Odda har i flere omganger mobilisert stort for å bevare akuttkirurgien ved sykehuset. De frykter lange pasientreiser ved kritiske skader.

Initiativtakerne til demonstrasjonen i forbindelse med Helse Fonnas informasjonsmøte 16. februar anslo at 2500 personer møtte frem da. Det sier mye om engasjementet i en kommune med 7000 innbyggere.

FORESLÅR NEDLEGGELSE: Direktør i Helse Fonna, Olav Klausen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Vil ikke utdype

– Kan du utdype hvorfor dette er din anbefaling?

– Da vil jeg gjerne vise til styresaken som er lagt ut i dag, der jeg har gått grundig gjennom dette. Jeg har ikke lyst til å debattere saken i media før styremøtet. Vi skal ha et åpent styremøte 7. mars. Vi har også tenkt å sende styremøtet direkte, slik at alle kan følge debatten, sier Klausen til NRK.

Rapporten fra prosjektgruppen kommer i kjølvannet av helseminister Bent Høies nye sykehusplan, og har siden desember i fjor vært på høring og til ekstern kvalitetssikring.

Fakta om Nasjonal helse- og sykehusplan Ekspandér faktaboks De viktigste punktene i avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Sykehus som i dag har akuttkirurgiske tilbud vil fortsatt ha dette når hensynet til pasientenes behov gjør det nødvendig, og kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt.

Scenarioene i planen vil ikke være førende for de lokale og regionale utviklingsprosessene som skal gjennomføres etter at Stortinget har vedtatt planen

Store akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse for å møte disse utfordringene.

Partiene slutter seg til forslaget til definisjon av de fire ulike typer sykehus som er foreslått i planen: regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner.

Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. Partiene mener at akuttsykehus skal ha traumeberedskap og generelt akuttkirurgisk tilbud hvis bosetningsmønster, avstand mellom sykehus, bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig.

En eventuell endret oppgavedeling mellom sykehus må føre til en samtidig gjennomgang av kapasitet i ambulansetjenesten.

Partene støtter prinsippet om stedlig ledelse. Kilde: NTB.

Vil forklare og begrunne i styremøtet

– Hvilke tilbakemeldinger forventer du på dette?

– Nei, som sagt, dette er jo en sak hvor det er mange sterke meninger, spesielt om akuttkirurgi. Men jeg håper jo også at utviklingspotensialet for Odda sjukehus kan bli diskutert, sier Klausen.

– Hva tenker du om konsekvensene dette kan få for befolkningen i Odda?

– Nei, som sagt, jeg vil gjerne vise til styresaken. Jeg har ikke lyst til å debattere saken ytterligere i media. Jeg har tenkt å legge frem min begrunnelse og min forklaring i styremøtet den 7.3.

Styremøtet i Helse Fonna, der Odda sjukehus' skjebne skal endelig besegles, avholdes altså neste tirsdag. Her kan du lese hele Klausens innstilling.