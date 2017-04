Intern strid i Ap: Bypolitikere ut mot bygderabatt på bensin

Flere lokallag i Arbeiderpartiet har foreslått billigere bensin og diesel i distriktene. Våler Arbeiderparti mener at det er rettferdig, da det er færre kollektivmuligheter på bygdene enn i byene.

Forslaget får derimot dårlig mottakelse hos bypolitikere i samme parti.

– Jeg synes at det er et veldig dårlig forslag, sier Eigil Knutsen i Bergen Arbeiderparti.

Han kaller forslaget en subsidie av fossile utslipp, og at regningen enten må betales av staten, eller at drivstoffavgiftene må økes i byene.

– Begge løsningene er veldig dårlige, fordi man enten må kutte i velferd eller påføre bilister i byene en enda større ekstraregning,

BERGEN: Eigil Knutsen i Bergen Arbeiderparti er kritisk til lokallagenes forslag om å differensiere drivstoff. Foto: Arbeiderpartiet

Ekstraregning

I Bergen har bymiljøpakken ført til at det er foreslått enda større økninger i bompengesatsene for å finansiere videre utbygging av Bybanen i byen. Forslaget har blitt kraftig kritisert av bilister, som føler at nok er nok.

Knutsen tror det ikke er gunstig hvis bilister i byene skal betale enda mer penger.

– Byene har høye bompenger, mens man i distriktene enten har lave bompenger eller ikke bompenger i det hele tatt, fortsetter han. Å påføre dette en ekstra ekstraregning på toppen av bompengene, er en veldig dårlig løsning, sier Knutsen.

Også i Oslo møter forslaget skepsis.

– Jeg synes ikke at dette er noe fremtidsrettet forslag. Det kommer stadig flere og bedre elbiler som oppfyller de behovene man også har i distriktene. Da synes jeg ikke man skal bruke penger på å subsidiere fossile brensler, sier Andreas Halse, miljøpolitisk talsperson i Oslo Arbeiderparti.

OSLO: Også hovedstadspolitiker Andreas Halse (Ap) er kritisk til forslaget. Foto: Olav Juven / NRK

– Ingen mål å kopiere tolv prosent

Førde Ap er også et av lokallagene som ønsker billigere bensin og diesel i bygdene.

Også nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er positiv, og tror at dette forslaget kan få flertall på landsmøtet i helgen.

– Sentralstyret støtter dette fullt ut, sa Giske i Politisk Kvarter tirsdag morgen.

Halse sier at Arbeiderpartiet i Oslo ikke har rukket å diskutere forslaget enda, og at han derfor ikke vet hvordan hele Oslo-benken på landsmøtet vil stille seg til forslaget. Halse kommer til å stemme det ned.

– Jeg håper vi kommer ut med et mye bedre forslag.

– Meningsmålinger viser at Arbeiderpartiet taper velgere til Senterpartiet. Er det naturlig å tro at det er derfor dette forslaget kommer?

– Det kan hende, men det er ikke noe mål for Arbeiderpartiet å kopiere dette for å få tolv prosent som Senterpartiet, sier Halse.