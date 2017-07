Her står verdens største spar-plattform på skrå

Plattformen er en såkalt «spar»-plattform, som er en type plattform som flyter på en stålsylinder og brukes på dypt vann.

Skroget er 200 meter høyt og 50 meter i diameter. Det veier 46.000 tonn og er verdens største i sitt slag.

Arbeidet med å reise den startet i går, hvor skroget skulle vippes 26 grader. Dette ble gjort ved å dra ut fire propper som lå over vannoverflaten, slik at luft kunne slippe ut. Deretter dro de ut en propp under vannoverflaten, før vann strømmet inn i tanken, og løftet skroget opp.

De neste dagene skal 50 millioner liter vann pumpes inn i skroget, slik at den skal stå rett opp og ned.

– Vi regner med at hvis været holder seg så blir det i løpet av helgen eller tidlig i neste uke, sier Eva Sleire i Statoil.

Les også: Nå flyter kjempen selv og skal klargjøres til drift i 2018

Foto: Espen Rønnevik / Statoil

Ferdig neste år

Tungløftsfartøyet «Dockwise Vanguard» fraktet skroget fra Korea. 18. juni ankom det Norge, hvorpå løftejobben ble satt i gang i går.

Plattformen skal deretter inn til Digernes på Stord, hvor vann skal byttes med jernmalm for å gjøre den stødigere. Utstyr som ble montert under den vannrette byggingen skal testes loddrett, og noe nytt utstyr skal settes på.

Plattformdekket kommer fra Korea senere i høst. Da blir plattformen totalt 320 meter høy, hvor 160 av disse er under vann. Den totale vekten er på 70.000 tonn.

– Neste vår skal den slepes opp til Sandnessjøen og kobles på havbunnen der, forteller Sleire.

Aasta Hansteen-feltet som plattformen skal stå på ligger 300 km vest for Bodø. Feltet ble funnet i 1997 og vil ha åtte brønner.

Produksjonen skulle opprinnelig starte i 2017, men ble utsatt til andre halvdel av 2018 på grunn av kraftig fall i oljeprisen.

Les også: Storkontrakt betyr 3000 årsverk til Vestlandet