Her er Bergens nye byråd

Mandag kveld presenterte byrådsleder Roger Valhammer (Ap) en ny politisk plattform for de fire neste årene. Med seg hadde han Thor Haakon Bakke (MDG), Erlend Horn (V) og Håkon Pettersen (KrF).

Tirsdag morgen ble det nye byrådet presentert på en pressekonferanse i Bergen sentrum.

BYRÅDSLEDER: Roger Valhammer (Ap) presenterte tirsdag sitt nye byråd. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

MDG skal styre byutviklingen

Der ble det klart at KrFs førstekandidat og nylig avgåtte finansbyråd Håkon Pettersen ikke blir med videre. Han blir erstattet av Erlend Horn, som overtar finansansvaret og blir Venstres eneste gjenværende byråd.

KrFs Beate Husa fortsetter som helsebyråd og blir dermed KrFs eneste byråd i byrådssamarbeidet.

Miljøpartiet De Grønne ble et av valgets vinnere og får ansvar for to byrådsavdelinger.

Thor Haakon Bakke blir byråd for klima, miljø og byutvikling.

– Dette er en kjempepost med MDG. Vi har hatt våre ønsker inn i forhandlingene og har en tydelig prioritering på miljø, mennesker og klima, sier Bakke.

KLIMASJEF OG BYUTVIKLER: Thor Haakon Bakke skal styre byrådsavdelingen for klima, miljø og byutvikling. – Dette er en kjempepost med MDG, sier han til NRK. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Byrådsleder: Roger Valhammer (Ap), 35 år.

Har fungert som byrådsleder siden Harald Schjelderup varslet sin avgang i april. Kom da fra stillingen som skolebyråd, en rolle han tidligere har vikariert i. Valhammer vant nominasjonskampen i partiet mot ordfører Marte Mjøs Persen på årsmøtet i vår.

Byråd for finans, næring og eiendom: Erlend Horn (V), 32 år.

Horn har vært sosialbyråd i fire år og tar over etter KrFs Håkon Pettersen. Horn har siden KrF trakk seg fra byrådet tidligere i oktober også fungert som helsebyråd. Med utnevnelsen som finansbyråd overtar Venstre den viktige byrådsposten fra KrF.

Byråd for klima, miljø og byutvikling: Thor Haakon Bakke (MDG), 30 år.

Bakke er ny i bergenspolitikken og ble valgt inn i bystyret som MDGs førstekandidat. Han har jobbet for partiet både på Stortinget og i Oslo.

Byråd for eldre, helse og frivillighet: Beate Husa (KrF), 47 år.

Husa fortsetter som helsebyråd etter å ha tatt over etter Rebekka Ljosland tidligere i år. Var i forrige periode innvalgt i fylkespolitikken, men ble i høst valgt inn i bystyret i Bergen.

Byråd for barnehage, skole og idrett: Linn Kristin Langley-Rasmussen Engø (Ap), 26 år.

Den mangeårige politiske rådgiveren i Bergen ble utnevnt som skolebyråd etter at daværende skolebyråd Roger Valhammer ble byrådsleder i vår. Har fungert som rådgiver for tidligere byrådsleder Harald Schjelderup. Har sittet i bystyret siden 2011.

Byråd for arbeid, sosial og bolig: Lubna Boby Jaffery (Ap), 39 år.

Jaffery har hatt flere roller som rådgiver på Stortinget under Stoltenberg II-regjeringen. Hun var også statssekretær i Kulturdepartementet. Jaffery ble innvalgt i bystyret i 2015, og ble valgt til ny gruppeleder i bystyret i sommer.

Byråd for kultur, mangfold og likestilling: Katrine Nødtvedt (MDG), 28 år.

Nødtvedt ble valgt inn i bystyret i Bergen i høst og er nestleder i Bergen MDG. Nødtvedt er utdannet psykolog og holder på med en doktorgrad om forbrukerpsykologi ved Norges Handelshøyskole.

NYTT BYRÅD: Fra venstre: Katrine Nødtvedt (MDG), Beate Husa (KrF), Thor Haakon Bakke (MDG), Roger Valhammer, (Ap), Erlend Horn (Venstre), Linn Kristin Engø (Ap), Lubna Jaffery (Ap). Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Syv uker med forhandlinger

Mandag bekreftet Marte Mjøs Persen (Ap) at hun fortsetter som ordfører. Hun får med seg Rune Bakervik (Ap) som varaordfører. Bakervik har siden juni vært byutviklingsbyråd.

Løsningen i bergenspolitikken kommer akkurat i tide til det konstituerende bystyremøtet onsdag. Veien fram mot enigheten har vært vanskelig. I syv uker har Arbeiderpartiet prøvd å skaffe seg et flertall på tross av nedturen i valget.

Først trakk Senterpartiet seg etter et ultimatum om bybanen. Rødt røk også ut av forhandlingene etter at KrF ikke ville ha et formelt samarbeid med dem. Deretter trakk KrF seg, på grunn av for stor avstand til SV. De innledet samtaler med høyresiden.

Etter kort tid kom KrF inn igjen, og SV røk ut.

– Det har vært lange forhandlinger siden valget. I går presenterte vi plattformen, i dag presenterer vi nytt byråd. Jeg er veldig stolt over både plattformen og byrådet jeg har presentert i dag, sier byrådsleder Roger Valhammer.

De fire partiene vil styre i mindretall, og være avhengig av støtte fra andre partier i bystyret for å få gjennomført politikken sin.

– Jeg har vært tydelig på at vi trenger støtte fra andre partier. Jeg opplever at den plattformen vi har lagt i bordet, både i den grønne og den sosialt rettferdige retningen, har et flertall bak seg i bystyret. Men det betyr jo ikke at de er enig i alt vi prioriterer og vi må forhandle fra sak til sak, sier Valhammer etter konstitueringen.

DEBUTERER: Miljøpartiet De Grønne får sine første byråder i Bergen. Katrine Nødtvedt ble tirsdag utnevnt som byråd for kultur, mangfold og likestilling. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Flertall av kvinner

På forhånd var det diskutert hvordan kabalen skulle legges for å sikre kjønnsbalansen i det nye byrådet. De fire toppkandidaten til partiene er alle menn. Håkon Pettersen (KrF) er den eneste blant dem som ikke trer inn i byrådet.

Han har siden Dag Inge Ulstein ble utnevnt som statsråd hatt ansvaret for byrådsavdelingen for finans, men gikk sammen med resten av KrF ut av byrådet da forhandlingene brøt sammen tidligere i høst.

Nå blir Beate Husa KrFs eneste byråd i Bergen. Det samme gjelder for Erlend Horn og Venstre, da tidligere klimabyråd Julie Andersland (V) ikke fortsetter i byråd.

I stedet kommer MDGs Katrine Nødtvedt inn. Det samme gjør tidligere statssekretær Lubna Jaffery (Ap).

Med foreldre fra Pakistan, blir Jaffery den første byråden i Bergen med minoritetsbakgrunn.

– Jeg er veldig stolt over det. Min mor kom til Norge for nøyaktig førti år siden i år. At datteren deres 39 år senere blir byråd i Bergen, viser hvor fantastisk denne byen er og hvor fantastisk demokratiet i Norge er. Jeg er selvsagt hundre prosent bergenser, men er veldig stolt over de røttene jeg har. Det synes jeg er verdt å reflektere over på en dag som dette, sier Jaffery til NRK.