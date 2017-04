Helseministeren vil legge ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus

Mandag presenterer helseministeren hvordan akuttsykehusstrukturen i Norge skal se ut i fremtiden.

Styret i Helse Vest gikk i begynnelsen av april inn for å legge ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus. Helseministeren sier søndag at han vil følge opp helseforetakets vedtak.

– Odda sjukehus vil bli videreført som et akuttsykehus på nivå med det i Lærdal og Nordfjord. Det vil si at det blir tilpasset de lokale forholdene og det som er anbefalingene fra Helse Vest, sier Bent Høie.

På Lærdal og Nordfjord sjukehus har man ikke akuttkirurgi. Helseministeren understreker at han vil presentere de konkrete planene mandag.

Fakta om Nasjonal helse- og sykehusplan Ekspandér faktaboks De viktigste punktene i avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Sykehus som i dag har akuttkirurgiske tilbud vil fortsatt ha dette når hensynet til pasientenes behov gjør det nødvendig, og kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt.

Scenarioene i planen vil ikke være førende for de lokale og regionale utviklingsprosessene som skal gjennomføres etter at Stortinget har vedtatt planen

Store akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse for å møte disse utfordringene.

Partiene slutter seg til forslaget til definisjon av de fire ulike typer sykehus som er foreslått i planen: regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner.

Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. Partiene mener at akuttsykehus skal ha traumeberedskap og generelt akuttkirurgisk tilbud hvis bosetningsmønster, avstand mellom sykehus, bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig.

En eventuell endret oppgavedeling mellom sykehus må føre til en samtidig gjennomgang av kapasitet i ambulansetjenesten.

Partene støtter prinsippet om stedlig ledelse. Kilde: NTB.

Skuffet ordfører

– Vi reagerer sterkt på dette, og er sinte og kamplystne. Jeg hadde håpet at ministeren ville ta ansvar og sikre beredskapen som er ved sykehuset i dag. Vi har et godt sykehus med en tilpasset akuttberedskap, som alle er enige om at holder kvalitet, sier Odda-ordfører Roald Aga Haug (Ap).

SKUFFET: Ordfører i Odda Roald Aga Haug (Ap) er skuffet over helseministerens beslutning. Foto: Tale Hauso/ARKIV / NRK

Ordføreren tror likevel ikke kampen er tapt, og sier at han registrere at et flertall på Stortinget ønsker akuttkirurgi i Odda.

– Vi forventer at de kommer sammen og finner en løsning som sikrer akuttkirurgien ved Odda sjukehus, og at det arbeidet begynner så snart helseministeren er ferdig med sitt møte i morgen.

Varsler omkamp

Saken har skapt enorm debatt og engasjement de siste månedene. Flere partier har varslet omkamp dersom regjeringen går inn for å legge ned det akuttkirurgiske tilbudet.

– Vi mener det er urimelig at Odda sjukehus som det mest utsatte sykehuset med lengst reiseveier i Sør-Norge ikke skal ha grunnleggende akuttkirurgisk beredskap også i fremtiden, sier Torgeir Michalsen, helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.

STOR ENGASJEMENT: Innbyggerne i Odda har flere ganger protestert mot nedleggelse. Foto: Tale Hauso / NRK

– Dette er en skuffende og feil avgjørelse. Vi er helt klar på at dette må vi ta omkamp på i Stortinget. Jeg vil sørge for at det blir et forslag og et flertall for at Odda fortsatt skal ha akuttkirurgi, sier stortingspolitiker Kjersti Toppe (Sp).

– Det kommer til å bli omkamp. Vi har allerede levert inn forslag om omkamp om nedleggelsen i Odda, sier stortingspolitiker Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

KrF har fremmet et representantforslag (ekstern lenke) om å videreføre lokaltilbudet ved flere lokalsykehus. Forslaget skal behandles i Stortinget 15. mai.