– Vi har ikke noe annet valg enn å stå på til vi har vunnet

– Dette er en kamp på liv og død. Hadde det ikke vært for akuttkirurgien ved Odda sykehus, så hadde liv gått tapt, sier Terje Kollbotn, leder i LO i Hardanger.

Han har stått i bresjen for aksjonistene som vil bevare akuttkirurgisk beredskap ved Odda. Da NRK møtte ham før Helse Vests møte tirsdag, manet han oddingene til kamp med brast og bram.

Men plakater og engasjement til tross, vedtok styret i Helse Vest nedleggelse av akuttkirurgien. Saken er derimot ikke endelig avgjort, da vedtaket først skal på helseminister Bent Høies (H) bord.

– Jeg er veldig optimistisk med tanke på de politiske signalene som har kommet fra stadig flere stortingspartier. Da har vi ikke noe annet valg enn å stå på til vi har vunnet, sier Kollbotn.

For hvis Høie går for nedleggelse, varsler et flertall på Stortinget omkamp om akuttkirurgien.

– Siste ord er ikke sagt. Når Høie ser det massive politiske presset som er, med så mange partier, så vil han kunne overprøve det han vedtok i dag, sier Kjersti Toppe i Senterpartiet.

REDDER LIV: Akuttkirurgi redder liv, var slagordet til oddingene som dukket mannsterke opp i Haugesund. Foto: Tale Hauso / NRK

– Vender folk ryggen

I 2014 vedtok Høie å legge ned akuttfunksjonene ved sykehusene i Rjukan og Kragerø, til tross for motstand fra fire partier i Stortinget. Toppe tror derimot Høie lytter til motstanden denne gangen.

– Presset er enda større her i Odda. Han har selv vedtatt en nasjonal helse- og sykehusplan som skal ta hensyn til avstand når det gjelder akuttkirurgisk beredskap. Hvis det er ett sykehus dette må gjelde, så er det i Odda, sier Toppe.

KRITISK: Kjersti Toppe (Sp) lover omkamp på Stortinget. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Hun har støtte fra både SV, Venstre, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet.

– Helse Vest vender ryggen til folk i Indre Hardanger. De store avstandene der hadde tilsagt en annen konklusjon. Helseministeren er nødt til å overprøve dette vedtaket, og hvis ikke, så vi vil vi sørge for at det blir omkamp i Stortinget, sier Audun Lysbakken, leder i SV.

MANER TIL KAMP: Oddingene gir seg ikke. Terje Kollbotn til høyre i bildet. Foto: Tale Hauso / NRK

Ufravikelig krav

KrF har allerede løftet forslag i Stortinget om å sikre akuttkirurgisk beredskap ved sykehusene i Flekkefjord, Narvik og Odda. Dette skal behandles i Stortinget 15. mai.

– Støtter Ap og Venstre dette også, er det et flertall på Stortinget for å opprettholde både akuttkirurgien ved Odda, men også andre sykehus som har akuttkirurgisk funksjon, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

I går sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til Hardanger Folkeblad at akuttkirurgisk beredskap ved Odda sykehus var et ufravikelig krav.

– Jeg har vært opptatt av situasjonen for Odda sjukehus og det som skal til for at et sykehus oppfyller minstekravene for et akuttsykehus. I den sammenheng har spørsmålet om kirurgi og stabiliserende funksjoner vært viktige, sa Støre til avisen i går.