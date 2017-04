Helse Vest legger ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus

Styret i Helse Vest behandlet tirsdag forslaget om å legge ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus.

– Det er ikke realistisk at et akuttkirurgisk tilbud ved Odda sjukehus fremover vil kunne innfri kravene til kvalitet som blir stilt i Nasjonal helse- og sykehusplan, sa fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest under møtet.

Helse Fonna har gått inn for å avvikle tilbudet, og sist uke støttet direktøren i Helse Vest opp om avgjørelsen.

Det gjorde også flertallet av styret i Helse Vest da styremøtet gikk til avstemming i 12.15-tiden tirsdag.

To av styremedlemmene stemte for styremedlemmet Bente Pilskogs alternative forslag om å videreføre akuttkirurgien inntil videre. Men de resterende syv styremedlemmene sørget for et overveldende flertall for nedlegging, ved å stemme for administrasjonens forslag.

AVGJØRELSE: Styret i Helse Vest møttes tirsdag. Foto: Tale Hauso / NRK

Varsler kamp

Spørsmålet om Odda sjukehus får beholde det akuttkirurgiske tilbudet har skapt enorm debatt og engasjement de siste månedene.

I dag ble altså det viktige vedtaket fattet på øverste nivå i helsebyråkratiet: Helse Vest.

Ordfører Roald Aga Haug (Ap) var blant et hundretalls oddinger som hadde møtt opp til styremøtet.

På forhånd sa han at ville kjempe videre for å bevare akuttkirurgien selv om Helse Vest fattet nedleggingsvedtaket som ventet.

– Vi vil jobbe videre for å få snudd den beslutningen, både opp mot Stortinget og regjeringen. Vi skal gjøre det svært ubehagelig for helseministeren de neste månedene om det antydes at han har tenkt å følge opp et vedtak om nedleggelse fra Helse Vest, sa Haug.

KAN MISTE AKUTTBEREDSKAPEN: Helse Vest behandler forslaget om nedleggelse av akuttkirurgien ved Odda sjukehus i dag. Foto: Eirik Dankel/Helse Fonna

Støtte fra Støre

Og oddingene får støtte fra flere politiske partier. Sp og SV har tidligere gått ut og sagt at de vil ta kampen på Stortinget, og Venstres Terje Breivik har sagt at han mener tilbudet i Odda bør opprettholdes.

Mandag sa også Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre at han mener dagens sykehusmodell må videreføres.

– Jeg har vært opptatt av situasjonen for Odda sjukehus og det som skal til for at et sykehus oppfyller minstekravene for et akuttsykehus. I den sammenheng har spørsmålet om kirurgi og stabiliserende funksjoner vært viktige, sa Støre til Hardanger Folkeblad.

Odda-ordfører Roald Aga Haug ser på Støres utspill som en solid og klar støtte.

– Dette er jo ikke småtteri fra en tidligere helseminister. Sist uke var vi på Stortinget og informerte grundig om saken. Stortingsgruppen til Arbeiderpartiet er ganske tydelige på at de er enige med oss, sier Ap-ordføreren.