Tirsdag ble det kjent at administrerende direktør i Helse Fonna, Olav Klausen, anbefaler helseforetakets styre å legge ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus.

Tusenvis av demonstranter har flere ganger vært samlet i kommunen med kun 7000 innbyggere for å si tydelig ifra om at de vil beholde akuttkirurgien. De blir altså ikke hørt av direktøren, men nå kan de få hjelp på Stortinget.

Direktørens forslag til vedtak om Odda sjukehus Ekspandér faktaboks 1. Odda sjukehus blir vidareført som akuttsjukehus med akuttfunksjon i indremedisin, radiologiske tenester, laboratorietenester, planlagd kirurgi og anestesilege i døgnvakt. 2. Akuttkirurgisk verksemd ved Odda sjukehus blir avvikla. 3. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør legg fram eiga sak i styret om tiltak og planlagde endringar som følgje av avgjerd i saka. 4. Styret i Helse Fonna HF føreset at administrerande direktør tek omsyn til pasienttryggleik, kvalitet, medisinsk prioritering og arbeidsmiljø i det vidare arbeidet med tiltak og planlagde endringar. 5. Styret i Helse Fonna HF føreset at administrerande direktør involverer medarbeidarar og deira organisasjonar samt vernetenesta i det vidare arbeidet med tiltak og planlagde endringar. 6. Styret i Helse Fonna HF føreset at administrerande direktør involverer kommunane i indre Hardanger i det vidare arbeidet med tiltak og planlagde endringar. 7. Styret i Helse Fonna HF føreset at administrerande direktør involverer medarbeidarar og deira organisasjonar samt vernetenesta i det vidare arbeidet med risikovurderingar med fokus på pasienttryggleik og arbeidsmiljø. 8. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør sende vedtaket til Helse Vest. Her er hele innstillingen (ekstern lenke).

STORE DEMONSTRASJONER: Folket i Odda har demonstrert mot nedlegging av akuttkirurgien i flere omganger. I forbindelse med folkemøtet i regi av Helse Fonna 16. februar var minst tusen personer møtt opp. Foto: Tale Hauso / NRK

– Kan bli starten på slutten

– Senterpartiet vil ta dette opp på Stortinget hvis styret ikke vil videreføre akuttfunksjonen. Vi frykter dette kan bli starten på slutten for Odda sjukehus. De er nødt til å ha den kirurgiske kompetansen dersom det skal være trygghet i tilbudet, og dersom fagmiljøet skal ha bærekraftig bredde, sier Kjersti Toppe til NRK.

Hun reagerer på den administrerende direktørens argumentasjon.

– Det er oppsiktsvekkende rent faglig sett. Han argumenterer ikke med at behovet for øyeblikkelig kirurgisk hjelp blir mindre i Odda-området, men med at det blir for få kirurger i Norge. Det blir feil. Nedleggelse betyr at folk i Odda-området ikke engang får beredskap for kirurgisk stabilisering og vurdering ved akutte hendelser, slik traumeplanen sier at alle skal ha innen 45 minutter, sier Toppe.

TAR SAKEN TIL STORTINGET: Senterpartiets Kjersti Toppe. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Politisk ansvar

Ved sykehusene i Gravdal, Narvik og Flekkefjord kan det ifølge Toppe bli gjort lignende vedtak i nær framtid. Toppe mener man ut fra helseminister Bent Høie (H) sin Nasjonal helse- og sykehusplan ikke kan bruke manglende kirurger som argument for nedleggelse.

I en kronikk hos Nationen tirsdag kaller Toppe Høyres, Frps og Venstres flertallsvedtak i saken om sykehusplanen «lureri satt i system», fordi man har overført makt til helseforetakene.

Styret i Helse Fonna skal behandle saken om Odda sjukehus 7. mars. Dersom de følger direktørens innstilling, blir det altså omkamp i Stortinget.

Toppe peker på at behovet for akuttkirurgi i Odda ikke er svekket, og at argumentet med kirurgmangel ikke holder.

– Det er et politisk ansvar å sørge for at legene utdanner seg i tråd med pasientene sitt behov, sier Toppe.

Fakta om Nasjonal helse- og sykehusplan Ekspandér faktaboks De viktigste punktene i avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Sykehus som i dag har akuttkirurgiske tilbud vil fortsatt ha dette når hensynet til pasientenes behov gjør det nødvendig, og kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt.

Scenarioene i planen vil ikke være førende for de lokale og regionale utviklingsprosessene som skal gjennomføres etter at Stortinget har vedtatt planen

Store akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse for å møte disse utfordringene.

Partiene slutter seg til forslaget til definisjon av de fire ulike typer sykehus som er foreslått i planen: regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner.

Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. Partiene mener at akuttsykehus skal ha traumeberedskap og generelt akuttkirurgisk tilbud hvis bosetningsmønster, avstand mellom sykehus, bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig.

En eventuell endret oppgavedeling mellom sykehus må føre til en samtidig gjennomgang av kapasitet i ambulansetjenesten.

Partene støtter prinsippet om stedlig ledelse. Kilde: NTB.

Støttes av SV

På Stortinget vil Toppe få støtte av SV, som mener helseministeren gjemmer seg bak byråkratiet.

VIL KJEMPE FOR ODDA: SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Dette kan ikke være en sak som styret i Helse Fonna skal avgjøre. Det er et veldig politisk spørsmål, og jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å hjelpe til med å mobilisere for at akuttkirurgien i Odda blir opprettholdt, sier Audun Lysbakken til NRK.

Lysbakken mener heller ikke kirurgmangel er noe godt argument.

– Vi trenger en politikk for å i større grad dele funksjoner og bygge opp kompetanse på små sykehus. Norske politikere må innse at vi styrer Norge, ikke Danmark, og at den «idealfordelingen» man legger opp til ikke tar hensyn til de store avstandene vi har her, sier Lysbakken.