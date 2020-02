Han har kjempet for ny E16 i 20 år – nå tar den nye veien huset hans

I over 20 år har tidligere ordfører i Vaksdal kommune, Eirik Haga, jobbet for å få gjennomslag for ny veg- og togbane på E16.

I forrige uke fikk flere beboere på Stanghelle beskjed om at planene kan komme til å ramme husene deres. Til Hagas store overraskelse var han en av dem som fikk Vegvesenet på døren.

– Jeg var litt overrasket da huset vårt sto på denne planen. Jeg trodde at vi lå såpass høyt og langt vekke at vi ikke ville bli rammet, sier han.

– Like entusiastisk

Stanghelle ligger på ulykkesstrekningen på E16 midt mellom Arna og Voss. I 2018 ble strekningen kåret til Norges verste vei i NRKs uoffisielle kåring. Siden 1990 har 41 personer mistet livet og det har gått over 300 ras og skred på vegstrekningen.

I 2017 startet planleggingen med reguleringsplanen for å utbedre vegbanen og Vossebanen fra Arna til Stanghelle, etter det såkalte K5-alternativet (se faktaboks). Formålet er å sikre vegstrekningen mot ras og å korte ned reisetiden.

Haga sier han er like entusiastisk over prosjektet etter at han fikk beskjed om at hans hus kan bli rammet.

– Selv om jeg ble overrasket, gjorde det ikke noe med min entusiasme for prosjektet. Dette har vært en av de viktigste sakene mine, sier han.

Han sier han håper på en rask avklaring.

– Folk har gjerne satt livene sine litt på vent for dette. Det er folk på Stanghelle og i Vaksdal som har vært i denne fasen lenge, sier han.

KAN INNLØSES: Hagas hus er et av flere hus som står i fare for å måtte innløses. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Flere hus i fare

Gunnar Søderholm er leder for prosjektet. Han forteller at det er 10–12 hus på Stanghelle som nokså sikkert vil bli rammet av utbyggingen. Også på Brualeitet, hvor den nye stasjonen vil komme, vil over 10 hus bli rammet. I Arna er det til nå tre hus som står i fare for innløsning, ifølge Søderholm.

– Vi har snakket med dem som er i fare for å få husene sine innløst. Det er klart det er ulike reaksjoner. Mange har sterk tilknytning til plassen de bor, sier han.

Den endelige reguleringsplanen er planlagt ferdig i slutten av august i år. Hvilke hus som vil bli rammet blir endelig besluttet til høsten. Derfra er fremdriften mer usikker, ifølge prosjektlederen.

– Når arbeidet vil starte avhenger av om planene blir prioritert i Nasjonal transportplan fra 2022 og utover, sier Søderholm.

Her er et interaktivt kart som viser hvor utbyggingen vil ramme.

12 HUS KAN RYKE: På Stanghelle står flere hus i fare for å ryke, sier prosjektleder Gunnar Søderholm. Hagas hus ligger helt til høyre på illustrasjonen. Iversens hus er det som havner midt i banetraseen. Foto: Statens Vegvesen

– Trodde det var en spøk

Også huset til Mai-Britt Risnes Iversen er et av husene som ganske sikkert vil ryke med i planene. På gjeldende plantegninger ligger huset slik til at togskinnene vil gå gjennom huset hennes. Hun sier beskjeden kom som et sjokk.

– Vi trodde vi det var en spøk. Dette er ikke noe vi har vært forberedt på. Vi tenkte det ville være en del støy i tiden fremover, men ellers ante vi fred og ingen fare, sier hun.