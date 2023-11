Det var jubel og kake på mange ferjekaier i distrikta då nyheita kom i fjor at det skulle bli gratis ferjereiser på strekningar med under 100.000 passasjerar i året.

Regjeringa skulle setta av 39 millionar kroner til formålet.

Også i Hardanger og på ferjekaiene Utne og Kinsarvik i Ullensvang var mange glade då nyheita kom.

Men gleda kan bli kortvarig.

For no reagerer pendlarar og næringslivet i Ullensvang på forslaget til Vestland fylkeskommune om å leggja ned ferjesambandet mellom Kinsarvik og Utne frå neste år.

Ferja mellom Utne og Kinsarvik har gått i 85 år Foto: Tale Hauso / NRK

Reiseveg kvar dag

– Eg fekk hakeslepp og tenkte at dette måtte vera feil. At dei vil leggja ned eit så viktig lokalt ferjesamband, det trudde eg nesten ikkje kunne vera sant, seier Øyvind Svartveit.

Han bur på Jåstad på vestsida av Sørfjorden og tar den halvtimes lange ferjeturen til Kinsarvik i Ullensvang til og frå jobb kvar dag.

Han jobbar for Indre Hordaland Kraftnett som har ansvaret for nettet på begge sider av fjorden.

– For å få kvardagen til å gå opp, både driftsmessig og beredskapsmessig så er ferjesambandet viktig. Og det er berre eit av mange firma.

Det er ein katastrofe for pendlarane og for næringslivet lokalt her om sambandet blir lagt ned. Øyvind Svartveit Pendler

Ferjesambandet er både pendlarrute og turistrute. Tal frå Skyss viser at det så langt i år har vore over 50 0000 passasjerar og 20000 køyretøy som har nytta ferja.

– Alternativt for meg er det ein ni mils omveg på ein rasutsett vestlandsveg, Svartveit.

Alternativet for dei som skal på motsett side av fjorden er å anten køyre over 80 km om Odda på rasfarleg veg, eller 44 km via Hardangerbrua og deretter ferje mellom Kvandal og Utne.

– Villige til å bidra om det kan hjelpa

Målet med gratis ferje var å gjera kvardagen og næringsutvikling enklare i distrikta.

Fleire av pendlarane seier de heller vil betala for ferjeturen igjen for å kunne behalda tilbodet.

– No er det ikkje dei store summane dei tek inn på billettinntekter, men sjølvsagt så er vi villige til å bidra om det kan hjelpa på situasjonen, seier Svartveit.

Det var godt oppmøte på kaia i Kinsarvik då det vart aksjonert for å behalda ferja over fjorden. Foto: Tale Hauso / NRK

Han legg til at det er brukt mange millionar på ny infrastruktur på ferjekai for ny elektrisk ferje, og at ferja er bygd for akkurat dette sambandet.

– Vi skulle få elektrisk ferje for å ikkje forureina, og så har dei tenkt å legga den ned slik at vi må køyra rundt heile fjorden. Kor er logikken her, spør Inge Nedrevåg som og har møtt opp på ferjekaia og reagerer på kuttforslaget.

Ferjesamband i Norge med under 100.000 passasjerer Ekspander/minimer faktaboks Disse ferjesambandene i Norge hadde ifølge ferjedatabanken.no færre enn 100.000 passasjerer i 2019. Hisarøy - Mjånes (Vestland) – 8480 passasjerer

Barmen - Barmsund (Vestland) – 8741

Mekjarvik - Kvitsøy (Rogaland) – 10356

Digermulen - Finnvik (Nordland) – 12859

Stokkvågen - Træna (Nordland) – 18159

Mosjøen - Hundåla (Nordland) – 18453

Igerøy - Tjøtta (Nordland) – 18629

Nordnesøy - Kilboghamn (Rødyøysambandet) (Nordland) – 18649

Ortnevik - Måren - Nordeide (Vestland) – 23244

Sund - Horsdal - Sørarnøy (Nordland) – 33122

Klokkarvik - Lerøy - Bjelkarøy - Hjellestad (Vestland) – 36678

Abelnes - Andabeløy (Agder) – 38206

Daløy - Haldorsneset (Vestland) – 38384

Molde - Sekken (Møre og Romsdal) – 38540

Fjelberg - Sydnes - Utbjoa (Vestland) – 45495

Kinsarvik - Utne (Vestland) – 45710

Festøya - Hundeidvika (Møre og Romsdal) – 46854

Fedje - Sævrøy (Vestland) – 49585

Småge - Orta - Finnøya - Sandøya - Ona (Møre og Romsdal) – 50498

Florabassenget (Vestland) – 52640

Ørnes - Vassdalsvik - Meløysund - Bolga - Støtt (Nordland) – 55177

Larsnes – Åram- Voksa- Kvamsøy (Møre og Romsdal)

Arasvika - Hennset (Møre og Romsdal) – 63539

Svolvær - Skrova - Skutvik (Nordland) – 64936

Skei - Gutvik (Trøndelag) – 67051

Sæbø - Leknes - Skår - Trandal - Standal (Møre og Romsdal) – 77207

Nesna - Nesnaøyene (Nordland) – 77868

Masfjordnes - Duesund (Vestland) – 81132

Drag - Kjøpsvik (Nordland) – 81423

Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella (Vestland) – 84633

Stokkvågen - Onøy - Sleneset - Lovund (Nordland) – 84799

Husavik - Sandvikvåg (Vestland) – 87913

Jektvik - Kilboghamn (Nordland) – 94276

Tjøtta - Forvik (Nordland) – 95223

Horn - Igerøy (Nordland) – 95292 Kilde: Ferjedatabanken.no/statistikk

Må spara pengar

Men kuttforslaget frå fylkesdirektøren i Vestland kan spara fylket 19 millionar kroner som er i ein vanskelege økonomisk situasjon.

– 19 millionar er ein størrelse som har betydning når vi totalt skal spara inn ca. 100 millionar innafor kollektivområdet, det seier Rune Haugsdal, fylkesdirektøren i Vestland.

Han viser til at Vestland fylkeskommune har betydelege økonomiske utfordringar som dei må løysa, grunna høgare kostnader og høgare renter.

– Vi er nøydde til å gjera ein del innsparingstiltak no for å bringa budsjettet i balanse, seier Haugsdal.

Dette er kollektivkutta fylkesrådmannen føreslår: Ekspander/minimer faktaboks Leggja ned ferjeruta Kinsarvik - Utne

Kutt i avganger på hurtigbåtruta til Sunnhordland

Redusere avganger på Bybanen i Bergen i helgane til kvart 10. og 15 minutt

Leggja ned bussrute 13 og 26 i Bergen

Leggja ned fleire ekspressbussrutar i bergensregionen

Redusera parallelle busstilbod og avgangar på lange distriktsrutar

Kutta turistbåtrute Hardanger

Kutta godsbåt Bergen Gulen/Solund

Fylkesdirektøren seier at fylket allereie i dag får dekka billettinntektene frå staten, men at dei likevel har utgifter på sambandet som gjer at tilbodet bør kuttast.

Rune Haugsdal er fylkesdirektør i Vestland. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Reagerer

– Vi har forståing for at budsjettet må gå opp, men vi føler at distrikta må blø unødvendig mykje for desse innsparingstiltaka, seier Svartveit.

Ordførar i Ullensvang kommune, Roald Aga Haug (Ap) reagerer på kuttforslaget.

– Det er heilt horribelt å legga ned ei ferjestrekning her i Ullensvang. Vi treng ferja som bind kommunen saman, seier Aga Haug.

Til veka skal politikarane i fylket legga fram sine budsjettforslag.

– Eg er i dagleg kontakt med fylket og har sendt inn brev. Vi må bli høyrde i denne saka, seier ordføraren.