Foreldrene til 48 av 49 barn ante ingenting om overgrepene

Etter flere års arbeid sprakk torsdag det politiet internt har kalt «Skype-saken» i media. En 27 år gammel mann fra Bergen er tiltalt for seksuelt krenkende atferd mot 49 barn fra hele Norge på internett.

25 jenter i alderen 10 til 15 år har blitt lurt til å sende mannen nakenvideoer av seg selv via webkamera. Noen av dem har også utført seksualiserte handlinger, på 27-åringens oppfordring.

Med unntak av den første jenten, der en mor på Østlandet meldte fra, har politiet selv avdekket samtlige ofre.

– Denne saken ville ikke ha vært avdekket hvis ikke en mor hadde oppdaget datterens Skype-logg, sier politiadvokat Cathrine Krohn til NRK fredag.

Ber foreldre følge bedre med

I januar og februar skal Krohn føre påtalemyndighetens sak mot 27-åring i retten. Men når tiltalen nå er blitt kjent, benytter politiadvokaten anledningen til å advare andre foreldre.

– Vi har allerede sett en økning i denne typen saker, og jeg tror det bare vil øke videre. Stadig flere og yngre barn har fri tilgang til iPhone, iPad og internett. Der er det lett å komme i kontakt med barn, og da vil det være folk der ute som utnytter barn, sier Krohn.

Politiadvokaten mener foreldre må følge bedre med på hva barna gjør på internett.

– Når foreldrene tror barna er trygge på barnerommet, så kan de altså bli utsatt for seksuelle overgrep. Vi vil oppfordre foreldrene til å ha litt kontroll på barnas nettbruk, og snakke med barna om nettvett. Det gjelder å ha nær kontakt med barnet, og følge med, sier Krohn.

– SJOKK FOR FORELDRE OG BARN: – Han har brukt utspekulerte metoder for å få barna med på dette, og mange av barna har prøvd å glemme det som har skjedd, sier bistandsadvokat Beate Hamre. Foto: Anders Fehn / NRK

Foreldrene visste ikke

Etter den første anmeldelsen, og gjennomgangen av 27-åringens chattelogger, har politiet selv måttet ta kontakt med foreldrene til 48 av de 49 barna som nå har endt opp som fornærmede i straffesaken.

I samtalene har foreldrene blitt fortalt at barna deres har vært utsatt for nettovergrep, forsøk på det, eller seksualisert chatting. Det har gått hardt inn på dem, forteller koordinerende bistandsadvokat i saken, Beate Hamre.

– Sjokket har vært stort for foreldrene når dette har blitt avdekket, sier Hamre til NRK.

Vanskelig å snakke om for barna

Temaet er også vanskelig for barna å snakke om.

– Han har brukt utspekulerte metoder for å få barna med på dette, og mange har prøvd å glemme det som har skjedd. Derfor har det også for en del av barna vært et sjokk at dette har blitt avdekket, ved at de har måttet snakke om det i avhør, og så videre, sier bistandsadvokat Hamre.

Politiadvokat Krohn opplever at mange barn skammer seg over å ha deltatt i chatting og sendt videoer.

– Vi ser ofte at barn underrapporterer det som har skjedd, fordi det er så vanskelig å snakke om det, forteller politiadvokaten.

Se video: Redd Barnas råd om å snakke med barn om overgrep:

