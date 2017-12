Stor nettovergrepssak rullet opp: Mann (27) tiltalt for forbrytelser mot 49 barn

Den svært omfattende tiltalen i det politiet kaller «Skype-saken» er tatt ut av Statsadvokatene i Hordaland, og statsadvokat Ellen Cathrine Greve.

– Det er veldig mange fornærmede, og de er ganske unge, konstaterer Greve.

Den 27 år gamle mannen fra Bergen ble avslørt i november 2014, etter at foreldrene til en ung jente tok kontakt med politiet.

Jenten hadde chattet med mannen på internett, og politiet avdekket at han hadde oppfordret til seksuelt krenkende atferd.

I avhør la 27-åringen kortene på bordet. Siden den gang har et stort antall tilsvarende forhold knyttet til mannen blitt avslørt.

– Han erkjenner straffskyld for de fleste punktene i tiltalen, sier forsvarer Jakob Bentsen.

– Fikk 25 barn til å kle seg nakne

Etter pågripelsen har politiets etterforskere brukt store ressurser på å ettergå mannens chattelogger på internett og avhøre en rekke barn.

Omfanget av det de nå mener å kunne bevise, er massivt:

Mannen skal ha forledet 25 jenter i alderen 10 til 15 år til å vise seg avkledd foran webkamera . Flere av barna skal ifølge tiltalen også ha blitt forledet til gjøre seksualiserte handlinger med seg selv mens mannen så på.

Ytterligere 19 jenter i alderen 11 til 15 år skal ha blitt forsøkt forledet til det samme av mannen, men sa nei da 27-åringen ba dem om å kle av seg.

Fem barn, fire jenter og en gutt, i alderen 12 til 15 år, skal ifølge tiltalen ha blitt utsatt for seksualisert chatting av mannen, uten å ha blitt oppfordret til å kle av seg.

ROSER POLITIET: – Mange av de fornærmede har blitt avdekket gjennom politiets egne tekniske undersøkelser, sier statsadvokat Ellen Cathrine Greve, som har tatt ut tiltalen. Foto: Per Vidar Raunholm / NRK

Spurte jenter (10) om samleie

Ifølge tiltalen skal hendelsene ha skjedd i 2013 og 2014, da mannen var 23–24 år. Kontakten med hver enkelt jente skal ofte ha pågått over flere måneder.

De 25 jentene mannen skal ha lykkes i å lure til å kle av seg, hadde en snittalder på vel tolv år da hendelsene startet.

Flertallet av disse, samt flertallet av jentene som sa nei, skal i likhet med de fem siste barna ha blitt utsatt for seksualisert chatting.

Ifølge chatteloggene i tiltalen skal mannen blant annet ha:

Gitt jentene positive og oppmuntrende tilbakemeldinger på kroppsdelene til jentene som hadde sendt bilder til ham.

Spurt jenter helt ned i tiårsalderen om hvilke typer samleier de skulle gjennomføre.

Gitt uttrykk for at han masturberte mens han så på seksualiserte bilder jentene hadde sendt ham.

Spurt flere jenter svært detaljert om hvilke typer sex de likte, og om de skulle møtes.

Mannen skal også ha hatt 51 bilder med seksualisert fremstilling av barn lagret på datamaskinen sin. Han har ikke vært varetektsfengslet i saken.

– Vil gjøre opp for seg

– 27-ÅRINGEN ERKJENNER STRAFFSKYLD: Jakob Bentsen er forsvarer for den 27 år gamle mannen.

Den nå 27 år gamle mannen fra Bergen risikerer seks års fengsel, samt erstatningskrav fra de 49 ofrene. Straffesaken kommer på nyåret opp for Bergen tingrett.

Der vil 27-åringen altså si seg skyldig i de fleste tiltalepunktene.

Forsvareren vil ikke kommentere hvilke punkter den tiltalte benekter. Men etter det NRK forstår, skal uenighetene med politiet og statsadvokaten være små.

– Han erkjenner straffskyld for de fleste punktene, og har formidlet at han er interessert i å gjøre opp for seg. Utover det vil jeg ikke kommentere saken nå, sier forsvarer Jakob Bentsen.

Ofre fra hele landet

– ALVORLIG SAK: Beate Hamre er koordinerende bistandsadvokat for de 49 ofrene. Foto: Anders Fehn / NRK

Beate Hamre er koordinerende bistandsadvokat. Hun bekrefter at det dreier seg om ofre spredd over hele landet. Foreløpig er det ikke tatt stilling til om alle de 49 jentene kommer til å rette erstatningskrav mot den 27 år gamle mannen.

– Dette er en alvorlig sak, som handler om et økende samfunnsproblem. Det er jenter som har vært i en sårbar posisjon, og blitt grovt utnyttet på internett. En del av dem har fått problemer i ettertid, sier Hamre til NRK.

– Veldig viktig at det stoppes

Statsadvokat Ellen Cathrine Greve roser politiets arbeid i saken.

– Her er det snakk om mange ganske unge barn, og forhold som kan få negative konsekvenser for mange, sier Greve.

Hun forteller at mange av de 49 barna som nå er oppført som fornærmede i straffesaken, ikke har kommet til politiet selv.

– Det er ikke så lett å fortelle om slike ting når en blir utsatt for det, og derfor er det veldig viktig at politiet går inn og stopper det. Mange av de fornærmede har blitt avdekket gjennom politiets egne tekniske undersøkelser, sier statsadvokaten.

Politiadvokat Cathrine Krohn, som skal føre saken i retten, har så langt torsdag ikke vært tilgjengelig for kommentar.