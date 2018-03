Blei henta av politiet med makt – familien har søkt skjul i ny kyrkje

Den afghanske familien som sat i kyrkjeasyl på Fitjar, har no søkt nytt asyl i Hønefoss.

Politiet si pågriping av familien skapte store overskrifter i slutten av februar. Dei knuste eit vindauge i eit kyrkjelydsbygg og braut seg inn for å henta ut familien med makt, noko som fekk mange til å reagera.

Sidan har familien vore nær ved å bli sendt ut av landet, men det har blitt stoppa fleire gonger.

No har familien søkt tilflukt og kyrkjeasyl i Hønefoss kyrkje. Det stadfester sokneprest på Hønefoss, Tor Magnus Amble.

– Når menneske fryktar for livet, så må ein stola på dei, og berre ta det derfrå, seier Amble til NRK.

Søkte asyl etter orgelgudsteneste

Sundag dukka familien opp i kyrkja på Hønefoss, der eit nytt orgel skulle innviast under gudstenesta.

– Det var ikkje det eg hadde venta, berre minuttar etter orgelinnviinga, seier Amble.

Den gamle kyrkja på Hønefoss brann ned til grunnen i 2010. I desember i fjor vart den nye kyrkja innvigd. No var nyeorgelet kome på plass.



Etter gudstenesta oppdaga presten ein ukjend familie i kyrkja, som han gjekk og helste på.

– Etter eit par setningar forstod eg kva det handla om. Dei sa at dei var veldig redde og at dei hadde det veldig vanskeleg. Då såg ikkje vi at vi hadde noko anna val enn å tilby dei ly hos oss, seier Amble.

Sokneprest Tor Magnus Amble har teke imot familien på fem i den nye kyrkja på Hønefoss. Foto: Anette Skafjeld / NRK

–Når menneske fryktar for livet så kan ikkje vi overprøva det. Då har vi tilbode dei ly her, seier han.

Dei som var til stades av dei tilsette i kyrkja og kyrkjelydsrådet hadde eit raskt møte og dei avgjorde at familien skulle få bli. Måndag stadfeste heile kyrkjelydsrådet avgjerda.

Var på transittmottak

Familien hadde anka vedtaket om at dei skulle sendast ut av landet før ankesaka om opphald var avgjort. Fredag kom avgjerda frå Borgarting lagmannsrett om at familien skulle sendast ut.

Laurdag skulle utsendinga skje, men politiet ombestemte seg. Samstundes fekk familien pålegg om å halda seg på Hvalsmoen transittmottak i Buskerud inn til vidare.

Politiet utlendingseining vil ikkje uttala seg om saka, men kommunikasjonsrådgjevar Ellen Cecilie Eriksen skriv i ein e-post til NRK at dei er gjort kjent med at familien ikkje lenger er på Hvalsmoen transittmottak.

Hønefoss kyrkje. Foto: Anette Skafjeld / NRK

Har fått fleire avslag

Familien på fem, to vaksne og tre born som alle er under seks år, kom til Noreg i 2016. Etter at dei kom til Noreg, har begge foreldra konvertert frå islam.

Familien har tidlegare fått avslag på søknad om asyl og på søknad om opphald på humanitært grunnlag, og ventar på at ankesaka skal opp i lagmannsretten.

Ny debatt om kyrkjeasyl

Saka har sett i gang ein ny debatt om kyrkjeasyl, både om ordninga og om kva som skal reknast som eit kyrkjebygg. Familien budde eit menigheitsbygg som Nytt Liv Sunnhordland eig og brukar til møte.

Biskopen i Bjørgvin vart svært opprørt så politiet gjekk inn i dette kyrkjelydshuset, og meinet at det var brot på justisdepartementet ein eigen praksis. Framstegspartiet har, på si side, teke til orde for å kvitta seg med heile kyrkjeasylordninga.