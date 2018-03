Ny rettssak i kirkeasylsaken: – Unødvendig omvei, mener pastor

Den 23. februar ble en afghansk familie hentet ut fra et bedehus på Fitjar i Hordaland. Familien mente selv at de var i kirkeasyl. Politiet, som støttes av justisminister Sylvi Listhaug, mener bedehuset ikke var å regne som en kirke.

Nå forteller pastor Tor Håvik, som har fungert som familiens talsperson, at det blir en ny rettssak førstkommende fredag. Retten skal da ta stilling til om familien får lov til å bli i landet frem til saken deres skal opp i lagmannsretten sommeren 2019.

Familiens advokat, Jostein Løken, bekrefter at saken trolig havner i lagmansretten kommende fredag.

– Ja, saken skal sannsynligvis opp i Borgarting lagmannsrett, sier Løken.

Kirkeasyl i Norge Ekspandér faktaboks Kirkeasyl ikke er en kirkelig ordning, men noe mennesker i nød selv etablerer når de går inn i en kirke for å søke tilflukt der.

Hvis et kirkeasyl oppstår, må den enkelte menighet selv vurdere hvordan den best skal handle og forholde seg til situasjonen.

Det første kirkeasylet i moderne tid, tok til da fjorten kosovo-albanere søkte asyl i Elverhøy kirke i Troms i februar 1993.

I 1993 ga daværende justisminister Grete Faremo, politiet instruks om at de av respekt for kirken som hovedregel ikke skal gå inn i kirker og bedehus «for med makt å hente asylsøkere som skal sendes tilbake til hjemlandet».

I 1999 sendte Bondevik-regjeringen ved fungerende justisminister Dagfinn Høybråten (KrF) ut nye retningslinjer. Her ble Faremo-prinsippet gjentatt, men Justisdepartementet sa samtidig: Det kan også oppstå tvil om politiet bør hente ut utlendinger som har søkt tilflukt i andre lokaler i tilknytning til kirken, for eksempel menighetshus. Det kan ikkeutelukkes at politiet går inn i slike bygninger. Det presiseres for øvrig at kirkens rom er avgrenset og f.eks. ikke gjelder for leiligheter eller aktivitetsrom utenfor kirken.

I 2016 ble det kjent at regjeringen vurdere å endre den over tjue år gamle instruksen, og med det gi politiet lov til å hente kirkeasylanter med makt. Det skapte sterke reaksjoner, blant annet fra KrF.

Til nå har kirkeasyl bare blitt brukt av flyktninger og asylsøkere. Kilder: Den norske kirke / Wikipedia

– Familiefar er svært syk

Familien skulle ifølge Stord24 transporteres ut av landet i mars i fjor, etter å ha fått avslag på sin asylsøknad. Stord 24 skriver at politiet den gang kom for å hente familien på asylmottaket på Stord. Hendelsen utviklet seg på dramatisk vis ved at familiefaren prøvde å ta sitt eget liv.

Siden den gang har familien sittet i kirkeasyl i et bedehus på Fitjar. Den 23. februar hentet politiet ut familien på nytt, i nok en dramatisk aksjon. Familiefaren er nå sendt til psykisk helsehjelp.

Pastor Håvik forteller at familiefaren fortsatt er svært syk, men vil ikke gå inn på detaljer.

– Han er såpass syk at han ikke er utskrevet, og blir ikke det på en stund, sier han.

Håvik er glad for at familiens opphold frem til neste rettssak skal vurderes på nytt, men mener at en ny rettssak er en unødvendig omvei å gå.

KNUSTE RUTE: – Det er ganske dramatisk. De kunne tatt kontakt på dagtid, og gjort det på en rolig måte hvis de hadde lovlig hjemmel. De viste ikke frem noen ransakelsesordre. Og det var ikke slik at de banket på døren, de knuste den, sier pastor Frank Håvik i menigheten Nytt liv i Sunnhordland. Foto: Kjetil Rydland / Stord24

– Familien er på et mottak på Østlandet

Pastoren forteller at familien, med unntak av familiefaren, er samlet på et mottak på Østlandet.

Familiens advokat ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte om familien befinner seg på Østlandet.

Ifølge pastoren har familien det bedre nå.

– De var tydelig hardt preget, politiaksjonen var en skremmende opplevelse. Men nå har alt roet seg litt, sier han.

Håvik sier han har tett dialog med familiens advokat.

– Vi oppdaterer hverandre i løpet av denne prosessen, sier Håvik.