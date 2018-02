Politiet knuste rute for å henta familie frå kyrkjeasyl

I dag tidleg vart ein afghansk familie, som påberopte seg kyrkjeasyl i Fitjar kommune på Stord, henta av politiet.

Det var stord24.no som først melde om saka.

Bygninga, som er kjend som bedehuset Betania i Øvrebygda i Fitjar, er driven av kyrkjelyden Nytt liv Sunnhordland. Dei har hatt ansvaret for den afghanske familien i kyrkjeasyl i lengre tid.

Familien har tre born, alle er under seks år.

– Overgrep

– Dei kom klokka 06 i dag tidleg med tre politibilar og ein ambulanse. Etter å ha banka hardt på døra, knuste dei ei rute og braut seg inn i lokalet. Dette har aldri vore noko anna enn eit kyrkjelokale, seier pastor Frank Håvik i Nytt liv til NRK.

Han meiner derfor pågripinga er eit klart brot på asylinstituttet.

– Det kom eit direktiv i 1996 om at politiet ikkje skal gå inn i kyrkjer og ta ut asylantar. Og i 2015 stadfesta Sylvi Listhaug at det var uaktuelt å endra på kyrkjeasylet. Dette er eit overgrep mot familien, og særs traumatisk for dei, seier Håvik.

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) ønskjer ikkje å kommentere saka.

– Skånsom aksjon

– Dette er ikkje ei kyrkje, svarer politioverbetjent Pål Gjil, avsnittsleiar ved utlendingseininga i Sør-vest politidistrikt.

Vurderinga er gjort av juridisk avdeling i Politiets utlendingsining (PU), opplyser han.

– Kvifor var det naudsynt å knusa seg inn for å henta ein familie med tre små born?

– Fordi dei ikkje ville koma ut. Vi har ein lang relasjon med denne familien. Dermed visste vi at dei ikkje ville bli med frivilleg. Det heile vart handtert på ein veldig skånsom måte, seier Gjil.

Ordførar kritisk

– Eg har vanskeleg for å sjå det som noko anna enn brot på reglane om kyrkjeasyl. Det skal jo vera ein nødhamn, seier ordførar Wenche Tislevoll (H) i Fitjar.

MØTTE FAMILIEN: Wenche Tislevoll (H) er ordførar i Fitjar. Foto: Marte Rommetveit / NRK

Ho har møtt familien og ete middag med dei.

– Dei var redde for æresdrap, for kona rømde frå eit ekteskap med ein eldre mann, seier Tislevoll, som ikkje ønskjer å vurdera om saka deira er sterk nok til å innfri norske asylkrava.

– Men saka deira var anka. Det kan ta to år å handsama den. Då synest eg det blir feil å gå inn på denne måten, seier Tislevoll.