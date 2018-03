Det skapte store overskrifter da politiet knuste en rute og brøt seg inn i et menighetsbygg for å hente den afghanske familien i februar.

Familien på fem påberopte seg kirkeasyl og hadde bodd i menighetens bygg i et år før politiet brøt seg inn.

Nå har familien fått nei til å bli i landet mens anken om oppholdstillatelse behandles, skriver BT.

Dermed sendes de tilbake til Afghanistan.

Pastor Frank Håvik i menigheten Nytt liv har fulgt familien tett det siste året. Han fikk den nedslående beskjeden like etter klokken ni fredag.

Han kastet seg i bilen for å kjøre fra Drammen til Hønefoss, men da han kom til Hønefoss for å ta farvel var de allerede borte. .

– Jeg kom til asylmottaket der de har oppholdt seg to timer etter at vi fikk rettsavgjørelsen, men der var det ingen. Politiet har vært effektive, forteller han.

– Forferdelig tungt

Familien bestående av mor, far og tre barn under seks år, har det siste året bodd i Nytt liv Sunnhordland sitt menighetshus. Håvik er fortvilet over avgjørelsen.

– Dette er en total feilkopling som er helt bak mål. Disse har vært aktive forkynnere, og moren i familien hjalp en annen kvinne til tro i forrige uke. Hva er det å være kristen hvis dette ikke er nok?

Det var han som måtte gi familien den vanskelige nyheten.

– Det var forferdelig tungt. De brast ut i gråt, forteller han.

Høvik sa i februar at han ville anmelde Politiets utlendingsenhet for deres fremferd i saken. Nå frykter han at myndighetene vil sende familien ut så fort som mulig.

– Vi har gjort alt vi kan, nå er det ikke mer å gjøre. Vi må få tatt avskjed, sier han.

Venter på behandling

NRK kunne tidligere i mars fortelle at familien skulle få en ny behandling i norsk domstol. Håpet var å få bli i landet mens anken på avslag om asylsøknad skulle behandles.

De har tidligere fått avslag både på asylsøknad og søknad om opphold på humanitært grunnlag.

Den afghanske familien har tidligere tapt i tingretten og venter på at saken skal opp for behandling i lagmannsretten.

Avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett betyr at familien kan sendes ut før den endelige avgjørelsen om de får opphold i Norge kommer.

KNUSTE RUTE: For å komme seg inn i menighetsbygget måtte politiet knuse en rute i inngangsdøren. Foto: Kjetil Rydland / Stord24

Har skapt stort engasjement

Saken har skapt politisk engasjement, og både KrF og SV har vært svært kritiske.

Også biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, har engasjert seg i saken. Han ble svært opprørt av at en familie i kirkeasyl kunne hentes ut av politiet.

– Det er brudd på praksisen som har vært og på retningslinjene fra Justisdepartementet, sa Nordhaug til NTB i februar.

Justisminister Sylvi Listhaug mener menighetene som tar inn asylsøkere som har fått avslag gjør situasjonen verre.

– De er med på å gjøre situasjonen vanskelig for familiene gjennom å skape falske forventninger om å få bli i Norge.

Hun og Frp ønsker å få slutt på praksisen med kirkeasyl.

– Grunnen til at Frp ønsker å avskaffe kirkeasyl er at kirkene ikke kan sette seg over norsk lov, uttalte Listhaug til NRK i starten av måneden.