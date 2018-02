Kraftige reaksjoner etter pågripelse av kirkeasylanter – pastor anmelder politiet

Fredag morgen ble en afghansk familie med tre små barn i kirkeasyl i Fitjar kommune hentet av politiet. Politiet knuste en rute og brøt seg inn i lokalet.

Familien har tre barn, alle er under seks år, og påberoper seg kirkeasyl.

Bygningen familien oppholdt seg er kjent som bedehuset Betania i Øvrebygda i Fitjar. Den er drevet av menigheten Nytt liv Sunnhordland.

Pastor i kirken, Frank Håvik, sier han nå vil anmelde Politiets utlendingsenhet (PU) til Politiets spesialenhet for deres fremferd i saken.

– De har brutt seg inn i et hus uten å vise frem noen form for ransakelsesordre, sier Håvik.

Samtidig er det full splid om bygget menigheten oppholder seg kan kalles et kirkelokale.

REAGERER: Det vakte sterke reaksjoner på Fitjar etter at politiet knuste en rute i denne døren for å ta seg inn. F.v. Geir Vik, Reidun Vik, Frode Sunnhordvik, Marit Janne Sunnhordvik, Alf Helland, Kristin Håvik og Frank Håvik. Foto: Kjetil Rydland / Stord24

Er bygget en kirke?

Justisdepartementet har hatt som praksis at det vanligvis ikke er aktuelt for politiet å gå inn i kirker og bedehus for å hente utlendinger med makt som skal sendes tilbake til hjemlandet.

Men i Fitjar mener politiet bygget ikke kan kalles et kirkerom eller et bedehus. Det reagerer menigheten på, og får støtte av Fitjar kommune.

Hos kommunen er eiendommen regulert til «offentlig/privat tjeneste», det vil si at det ikke er regnet som en bolig. I eiendomsregisteret (den såkalte matrikkelen) er både eiendommen og bygningen hver for seg registrert som «bedehus/menighetshus», får NRK opplyst.

Pastor Håvik er krystallklar på at bygget er og har alltid vært et kirkebygg.

– Vi sender inn papir nå til Politiets utlendingsenhet som bevis på at dette bygget er regulert som et kirkebygg, sier Håvik.

Biskop i Bjørgvin Halvor Nordhaug er svært opprørt over at politiet har hentet en afghansk familie ut av kirkeasyl.

– Det er mye jeg reagerer på. For det første er det svært kritikkverdig at politiet ikke respekterer kirkeasylet. Det er et brudd på den praksisen som har vært, og på retningslinjene fra Justisdepartementet, sier Nordhaug til NTB.

Kirkeasyl i Norge Ekspandér faktaboks Kirkeasyl ikke er en kirkelig ordning, men noe mennesker i nød selv etablerer når de går inn i en kirke for å søke tilflukt der.

Hvis et kirkeasyl oppstår, må den enkelte menighet selv vurdere hvordan den best skal handle og forholde seg til situasjonen.

Det første kirkeasylet i moderne tid, tok til da fjorten kosovo-albanere søkte asyl i Elverhøy kirke i Troms i februar 1993.

I 1993 ga daværende justisminister Grete Faremo, politiet instruks om at de av respekt for kirken som hovedregel ikke skal gå inn i kirker og bedehus «for med makt å hente asylsøkere som skal sendes tilbake til hjemlandet».

I 1999 sendte Bondevik-regjeringen ved fungerende justisminister Dagfinn Høybråten (KrF) ut nye retningslinjer. Her ble Faremo-prinsippet gjentatt, men Justisdepartementet sa samtidig: Det kan også oppstå tvil om politiet bør hente ut utlendinger som har søkt tilflukt i andre lokaler i tilknytning til kirken, for eksempel menighetshus. Det kan ikkeutelukkes at politiet går inn i slike bygninger. Det presiseres for øvrig at kirkens rom er avgrenset og f.eks. ikke gjelder for leiligheter eller aktivitetsrom utenfor kirken.

I 2016 ble det kjent at regjeringen vurdere å endre den over tjue år gamle instruksen, og med det gi politiet lov til å hente kirkeasylanter med makt. Det skapte sterke reaksjoner, blant annet fra KrF.

Til nå har kirkeasyl bare blitt brukt av flyktninger og asylsøkere. Kilder: Den norske kirke / Wikipedia

,

BRØT SEG INN: Pastoren har anmeldt politiet for skadene de påførte bygget i aksjonen. Foto: Kjetil Rydland / Stord24

Listhaug informert i forkant

PU mener at bygningens funksjon har vært en bolig for asylfamilien siden april 2017.

– Vår vurdering er at den aktuelle bygningen ikke er et bedehus, men en bygning eid av en frimenighet, der funksjonen den siste tiden har vært oppholdssted for de fem personene som i dag ble pågrepet. Derfor er vår vurdering at huset ikke omfattes av Justisdepartementets retningslinjer, sier Jan-Fredrik Senum, fungerende avdelingsleder ved juridisk avdeling i PU.

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) ble varslet i forkant av aksjonen, opplyser Justisdepartementet til NTB. Hun vil ikke kommentere saken overfor NRK.

INGEN KOMMENTAR: Listhaug henviste til Politiets utlendingsenhet for en kommentar da NRK tok kontakt. Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

– Unødvendig makt

– De kunne tatt kontakt på dagtid, og gjort det på en stille og rolig måte hvis de hadde lovlig hjemmel. Og det var ikke slik at de banket på døren. De knuste den, sier Håvik.

Saken har også vakt oppsikt på Stortinget.

MAKTMISBRUK: – Å bruke politiet mot barnefamilier bør kun gjøres når det er til barnets beste og hvis det er akutte nasjonale interesser på spill, sier Karin Andersen (SV), leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite. Foto: NRK

– Det er ingenting i saken som kan rettferdiggjøre en slik brutal aksjon mot barn og å bryte kirkeasylet, sier SVs Karin Andersen, leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.

– Regjeringen viser ingen hemninger når det gjelder å bruke unødvendig makt mot flyktningfamilier. En slik aksjon vil skremme og skade barna og det har vi ikke lov til, sier Andersen.