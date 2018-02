Frp vil kvitte seg med kirkeasyl: – Undergraver hele asylsystemet

I 1999 sendte Bondevik-regjeringen ved fungerende justisminister Dagfinn Høybråten (KrF) ut nye retningslinjer. Her ble Faremo-prinsippet gjentatt, men Justisdepartementet sa samtidig:

Det kan også oppstå tvil om politiet bør hente ut utlendinger som har søkt tilflukt i andre lokaler i tilknytning til kirken, for eksempel menighetshus. Det kan ikkeutelukkes at politiet går inn i slike bygninger. Det presiseres for øvrig at kirkens rom er avgrenset og f.eks. ikke gjelder for leiligheter eller aktivitetsrom utenfor kirken.