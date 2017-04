Det var under pressekonferansen der Nasjonal Transportplan for 2018-2029 legges frem onsdag at samferdselsminister fortalte om fremskyndelsen.

– Basert på det arbeidet vi har gjort, kan vi stikke spaden i jorden i 2023, og kanskje i 2022, sier Solvik-Olsen.

Det utløste store protester da opprustingen av den ulykkesutsatte E16 og jernbanen mellom Bergen og Voss ble utsatt til 2024, slik statsminister Erna Solberg (H) fortalte under en pressekonferanse med NTP-lekkasjer på Arna stasjon i februar.

Det har gått 338 ras og vært 30 dødsulykker på veien de siste 17 årene, og med oppstart i 2024 vil det gå 17 år før veien og jernbanen er ferdig.

De fleste hadde forventet oppstart i 2021, og i ettertid har det vært arrangert protestaksjoner.

E16 mellom Bergen og Voss er svært ras- og ulykkesutsatt. Veien skal rustes opp for milliarder.

Møter med Vegvesenet

Erna Solberg varslet nylig at hun ville sette seg ned med KrF og Venstre, som krevde fremskynding, og Solvik-Olsen sier i dag at det også er avholdt møter med Vegvesenet, noe som har gjort det klart at prosjektet kan fremskyndes noe fra oppstart i 2024.

Frp-statsråden er likevel klar på at han ikke vil fremskynde prosjektet ytterligere dersom det går på bekostning av kvaliteten.

– Jeg vil ha det gjennomført på best mulig måte, fremfor å haste av gårde, sier Solvik-Olsen om E16 og andre prosjekter der det ønskes raskere oppstart.

Statsministeren pekte først på tekniske utfordringer som årsak til utsettelsen, men KrF-leder Knut Arild Hareide har uttalt at det er økte kostnader som har gjort Bergen-Voss-prosjektet krevende.

Voss-ordføreren ikke fornøyd

Ordfører på Voss, Hans-Erik Ringkjøb (Ap), er ikke fornøyd med dagens nyhet.

– Vi har sagt 2021 hele tiden, og for et halvt år siden sa samferdselsministeren at 2020 var mulig. Så det var ikke dette vi ville høre i dag. Det er et museskritt i rett retning, men ikke mer enn det, sier Ringkjøb til NRK.

Han mener det gjenstår å se om det er mulig å få til ytterligere fremskynding.

– Venstre og KrF har jo varslet at de ikke var fornøyde med det som lå i bordet, og de er jo støttepartiene til regjeringen. Så må jo vi andre som driver med politikk gjøre vår del av jobben for å påvirke våre. Vi gir oss ikke før NTP er vedtatt, sier Ringkjøb.

Aksjonsleder Laila Himle for ny E16 Bergen-Voss la merke til at Solvik-Olsen ikke nevnte penger som en utfordring. Derfor har hun håp, hvis etatene legger frem dokumentasjon på at de er klare til oppstart i 2021.

– Jeg er ikke glad, men jeg vet at den jobben vi skal gjøre som aksjonister blir kjempeviktig fremover, sier Himle.

Flere prosjekter får penger

Den største nyheten for Hordaland onsdag, i forhold til det som tidligere var lekket, er at Nyborgtunnelen på E39 nord for Bergen får penger til planlegging i første periode av NTP, og oppstart i andre.

– Nå må vi legge forholdene til rette for rask framdrift og kostnadsbesparende tiltak. Alle virkemidler som kan bidra til raskest mulig å løse trafikkutfordringene på denne strekningen bør tas i bruk, sier Gjermund Hagesæter (Frp) i en pressemelding.

