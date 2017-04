Rekordhøy bruk av penger på samferdsel

Saken oppdateres.

– Penger brukt til drift og vedlikehold er rekordhøyt i denne transportplanen. Mange steder er det ikke økt kapasitet som trengs, men å sørge for at det som finnes kan brukes, sier Solvik-Olsen.

Det har allerede lekket ut eller blitt offentliggjort flere nyheter fra Nasjonal transportplan (NTP), men stortingsmeldinga i sin helhet blir først kjent i statsråd i dag.

3. mars holdt regjeringa og samarbeidspartiene en pressekonferanse der de opplyste om at de setter av 18 milliarder kroner i Nasjonal transportplan (NTP) til godstransporten på jernbane.

Vil kreve inn 131 milliarder i bompenger

Regjeringa legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste tolv åra i transportplanen. Men bompengeandelen går ned.

– Veksten i NTP kommer fordi man prioriterer mer penger over statsbudsjettet, men det er også en bompengeandel i bånn, men den andelen er mindre enn tidligere, sier samferdselsministeren.

Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018-2029. Totalt er ramma på 1.064 milliarder når 131 milliarder i bompenger regnes med, får NTB opplyst.

Av bevilgningene til veiformål er bompengeandelen på 20 prosent i den nye planen. Det er 4 prosentpoeng mindre enn i den forrige. For veiinvesteringer er bompengeandelen 29 prosent, ned 6 prosentpoeng.

Penger til jernbanen

Første byggetrinn i oppgradering av Alnabruterminalen er ett av enkelttiltakene i NTP. I alt settes det av 4,5 milliarder kroner til arbeidet, som skal starte i neste stortingsperiode.

Ifølge lekkasjer legger regjeringa opp til at sette av 14,4 milliarder kroner til Fornebubane og ny sentrumstunnel for T-banen i Oslo. Byggestart for Fornebubanen er i 2021, og banen skal stå ferdig i 2025.

Tidligere er det også kjent at Venstre har fått midler til Trønderbanen inn i NTP. Pengene skal gå til elektrifisering, dobbeltspor og lang tunnel mellom Trondheim og Stjørdal.

Ifølge NTB inneholder også transportplanen penger til nye banekoblinger og dobbeltspor og terminaltiltak på Bergensbanen, Vestfold- og Sørlandsbanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen, Kongsvingerbanen, Rørosbanen og Østfoldbanen.

Trosser Veivesenets Oslofjordråd

500 millioner kroner skal gå til å utbedre den ulykkesbelastede riksvei 3 i Hedmark. Lonåsen, nord for Tynset, skal være spesielt nevnt i transportplanen.

Ifølge Aftenposten ønsker regjeringa å bygge en ny Oslofjordtunnel på tross av at Veivesenets heller anbefaler å stenge den eksisterende tunnelen og erstatte den med bro.

I NTP får Statens vegvesen penger til å bygge et nytt, brattere tunnelløp ved siden av det som allerede ligger der, skriver avisa.

Dagens Næringsliv skriver at utbyggingen langs deler av E16 fra Kløfta mot Kongsvinger og Sverige blir nedprioritert i ny Nasjonal transportplan.

NTP må vedtas hvert år i statsbudsjettet. Stortingsmeldinga som legges fram av Samferdselsdepartementet er grunnlaget for behandlingen i Stortinget. Prioriteringene kan derfor bli endret når planen behandles.