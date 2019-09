Askøylisten var på full fart ut av kommunestyret. Så kom vannkrisen

Før fintellingen av stemmene er ferdig, ser partiet ut til å doble oppslutningen fra forrige kommunevalg fra 7,8 prosent til 15,1 prosent.

Dermed er Askøylisten kommunens tredje største parti og jevnstore med Arbeiderpartiet.

– Dette er fantastiske tall. Vi er både takknemlige og ydmyke for den oppslutningen vi har fått, sier varaordfører Bård Espelid.

Høyre blir største parti med vel 21,6 prosent av stemmene, mens Ap halverer sin oppslutning siden 2015.

Bompengepartiet får støtte fra rundt 8,1 prosent av Askøy-velgerne.

Var ute av kommunestyret

Så sent som i juni viste en meningsmåling at Askøylisten var helt ute av kommunestyret på Askøy.

Dagen etter kom vannskandalen med drikkevannet i Askøy.

– Vi fikk en oppmerksomhet i forbindelse med vannkrisen som gjorde at folk ble nysgjerrige på hvilken politisk plattform jeg kom fra, sier Espelid.

Valgforsker Elisabeth Ivarsflaten ved Universitetet i Bergen sier det er vanskelig å se på resultatet som annet enn en tillitserklæring fra velgerne.

– Det tyder på at folk på Askøy var oppriktig fornøyde med måten han håndterte vannkrisen på. Dette er et godt eksempel på at noen har håndtert en situasjon godt, og blir belønnet for det, sier Ivarsflaten.

MEDIESTORM: I ukesvis frontet Espelid kommunen da det stormet rundt det forurensede drikkevannet på Askøy. Foto: Halldor Asvall / NRK

Ap: – Et historisk lavt resultat

Tallene for valgkretser viser at Espelid gjør det bedre sør på øyen hvor vannkrisen inntraff enn andre steder:

Askøy sør: 18 prosent.

Askøy vest: 12 prosent.

Askøy øst: 13,9 prosent.

Kleppestø sentrum: 17,8 prosent.

Sittende Ap-ordfører på Askøy, Terje Mathiassen, gratulerer Espelid og Askøylisten.

Ordføreren varslet i fjor at han ville gi seg etter 24 år i lokalpolitikken, og har gitt stafettpinnen videre til ordførerkandidat Miriam Haavik.

– Hva tenker du om Askøylistens kraftige fremgang?

– De var inne med tre mandater og har nå fått to til. De har gjort en god valgkamp, og det er ikke til å legge skjul på at Espelid ble en profilert politiker i sommer. Det kan ha hjulpet.

Hva mener Askøylisten? Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen: Rull til venstre Rull til høyre Askøylisten er helt enig i at: – Planene om en «bylig­nende» utbyg­ging ved sjøen på Kleppe­stø må stoppes. Askøylisten er helt uenig i at: – Planene om utbyg­ging av Askøy videre­gå­endeskole ved Myrane må stoppes. Askøylisten er helt uenig i at: – Bommene på øyen må rives, og en bom bør heller settes opp på Ask­øy­brua.

Kan bli kaos

Etter at hele tolv partier kom inn i kommunestyret, blir det en politisk nøtt å danne flertall.

Høyre ble største parti. Ordførerkandidat Siv Høgtun sier til NRK tirsdag at de nå må snakke med alle partier.



– Vi er nødt til å sette oss ned og se på alle muligheter. Dette er veldig utfordrende med tolv partier i kommunestyret.



– Kan dere samarbeide med Bård Espelid?



– Askøylisten står langt fra Høyre politisk, både når det gjelder eiendomsskatt og utvikling av Kleppestøkaien. Men alle må se på samarbeid her.



– Er det aktuelt for dere å samarbeide med Ap?



– Alle må snakke sammen på en eller annen måte. Det er avgjørende at vi får et styringsdyktig flertall, sier Høgtun.

Les mer om Askøy: Skatten som endra alt

Søk i valgresultatene Søk etter sted eller parti