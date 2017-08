Kjendissvanen «Havnesjefen» i Os er avlivet.

– Den er tatt hånd om, for å si det sånn, sier fungerende ordfører i Os kommune, Laila Reiertsen (Frp), til VG, som først meldte om svanens endelikt.

Avlivingen skjer etter at svanen i går på ny skal ha gått til angrep på en jente.

– Jeg synes det er litt betryggende å vite at vi ikke lenger trenger å passe på eller være redde for «Havnesjefen». Jeg synes dette var på tide, på grunn av de to siste angrepene, som kunne endt mye verre, sier Vilde Madelen Moberg Andersen (16), som så venninnen bli angrepet onsdag ettermiddag.

Avlivingstillatelsen for svanen ble nylig forlenget i påvente av at Os kommune og Svanehjelpen skulle finne et sted å flytte den, og Modum kommune hadde tilbudt seg å ta imot svanen og familien hans.

KONTROVERSIELL: Havnesjefen har beskyttet sitt territorium i havnebassenget i Os i flere år. Etter flere angrep den siste tiden, ble knoppsvanen tatt av dage denne uken. Foto: Stian Røkenes / NRK

Drept med slag mot hodet

Det blir det altså ikke noe av nå.

– Jeg kan ikke gå i detaljer på hvordan svanen ble avlivet, annet enn at det er gjort, sier fungerende ordfører Reiertsen til NRK.

Ordføreren vil ikke si at det var angrepet onsdag kveld som var avgjørende for utfallet.

– Det er vedtaket som ble gjort tidligere i sommer, som er gjeldende. Nå fant man en mulighet for å gjennomført vedtaket, og da bestemte man seg for å gjøre det, sier Reiertsen til NRK.

Landbrukskontoret i Bjørnefjorden opplyser til NRK at svanen ble drept med et slag mot nakken natt til torsdag, og at avlivingen skjedde som en direkte konsekvens av onsdagens angrep.

MOTTOK NÆR 10.000 UNDERSKRIFTER: Fungerende ordfører Laila Reiertsen (Frp) mottok 9.910 underskrifter under en demonstrasjon mandag denne uken. Onsdag ble svanen avlivet. Foto: Mette Anthun / NRK

Forventer «både det ene og det andre»

Det var 30. juni at svanen dro en fire år gammel jente under vann. Etter det vedtok landbrukskontoret i Bjørnefjorden at svanen skulle avlives. Vedtaket er høyst kontroversielt, og gjentatte protester fikk vedtaket utsatt. Egentlig skulle svanen avlives etter 23. juli.

Reiertsen legger ikke skjul på at hun forventer sterke reaksjoner fra både lokalsamfunnet og den norske befolkning når fellingsløyvet nå er effektuert.

– Når man har sett følelsesregisteret som har preget denne saken tidligere, må man forvente både det ene og det andre.

Per Magne Kristiansen Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Svanehjelpens advokat: – Veldig skuffet

Svanehjelpen i Os hyret nylig inn Per Magne Kristiansen som advokat. Han var sentral i å få avlivingsvedtaket forlenget, slik at man fikk bedre tid på seg for å finne en løsning.

– Jeg vil anta episoden i går var utslagsgivende (for avlivingen, journ. anm.), sier Kristiansen til NRK torsdag morgen.

Han fikk vite om avlivingen via media.

– «Havnesjefen» har jo opptrådt aggressivt, men det har vært mange gode krefter i sving for å få «Havnesjefen» vekk fra Os kommune, og dermed fjerne det problemet som åpenbart har vært. Så jeg kan ikke si noe annet enn at jeg registrerer med stor beklagelse at man fant å ville gå til dette skrittet, når vi var så nære å få den vekk fra Os som vi var, sier Kristiansen.

Han sier han vil ta kontakt med fungerende ordfører Reiertsen i løpet av dagen.

– Jeg er veldig skuffet, for jeg vet hvor mye det har vært jobbet med å få den vekk fra Os, så den sjansen synes jeg «Havnesjefen» kunne ha fått, sier advokaten.