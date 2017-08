Vil gi «Havnesjefen» amnesti på Østlandet

Knoppsvanen i Os med tilnavnet «Havnesjefen» ble rikskjent etter at den gikk til angrep på en barnehagejente tidligere i sommer. Os kommune har vedtatt å avlive svanen, men fellingen er utsatt til 19. august etter massive protester.

Nå tilbyr ordfører Ståle Versland i Modum svanen amnesti i Tyrifjorden, skriver Bygdeposten.

– Jeg har fulgt med på nyhetene i sommer og sett på hva denne Havnesjefen holder på med. Vi har områder med færre folk og mange svaner. Jeg tror det kan være et fint sted for Havnesjefen og hans familie å bli omplassert hit, sier Versland til NRK.

ATTRAKTIV: Ståle Versland er villig til å ta imot svanen med familie for å unngå avliving. – Kanskje blir dette en ny attraksjon for oss, sier modumsordføreren. Foto: Anette Skafjeld / NRK

Sendte brev på eget initiativ

I et brev til Os kommune skriver han at utløpet av Tyrifjorden har et rikt fugleliv, med status som naturreservat.

– Fra tid til annen opplever vi også at svaner kan være truende overfor mennesker. Flere moinger har derfor erfaring med slik atferd, står det i brevet.

Versland sendte e-posten tirsdag formiddag og responsen fra publikum i sosiale medier er positiv hittil.

– Forhåpentligvis kan dette bli en god løsning på denne litt dramatiske og tilspissede situasjonen jeg forstår det er i Os kommune.

Svaneadvokat

Ballen ligger nå hos Svanehjelpen, en gruppe dyrevernere som kjemper for å redde Havnesjefen ved å få et nytt liv et annet sted.

– Det får bli opp til dem og Os kommune å se på om en flytting til oss er en praktisk måte å løse saken på, sier Versland.

SELSKAP: Her kan Havnesjefen og familien få se nok en vinter med flere svaner om invitasjonen fra ordføreren i Modum blir godtatt. Foto: Anette Skafjeld / NRK

Nå går det mot siste sjanse for Havnesjefen. Ifølge Bygdeposten ble Per Magne Kristiansen i advokatfirmaet Elden, som omtaler seg som svaneadvokaten, veldig glad når han fikk høre om tilbudet fra Modum.

– Fantastisk! Dette var en utrolig hyggelig og vennlig henvendelse vi tar imot med stor takk. Dette skal jeg ta videre med en gang, sier han til avisa.