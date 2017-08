«Havnesjefen» med nytt angrep på jente

Den beryktede knoppsvanen «Havnesjefen» gikk onsdag ettermiddag nok en gang til angrep på mennesker. Denne gangen fikk Silje Marie Larsen Torsvik og Vilde Madelen Moberg Andersen et ublidt møte med hannsvanen.

De kjørte inn mot en gjestebrygge i Os, og ble oppmerksom «Havnesjefen».

– Vilde sa at Havnesjefen kom, og hun hoppet i land. Båten var ikke fortøyd enda, så hun skjøv båten litt fra land i hoppet, forteller Torsvik.

– Han krummet nakken sammen og gikk fortere og fortere. Vingene løftet seg, så jeg skjønte den skulle angripe, sier Andersen.

Det var lokalvisen Midtsiden som først omtalte saken.

– Vi fikk panikk

Båten ble fanget mellom bryggen akter og svanen forut. Da slo svanen ut med vingene.

– Han begynte å flakse, og kom over mot kanten av båten og hakket etter meg og freste. Jeg måtte bare hoppe uti vannet da jeg ikke hadde noen andre muligheter, sier Torsvik.

– Vi fikk panikk. Da jeg var uti vannet, trodde jeg at den skulle komme bort til meg og dra meg under, slik han gjorde med den lille jenten. Jeg prøvde bare å komme meg fortest mulig i land for at ingenting verre skulle skje, fortsetter hun.

Mener at nok er nok

Det var 30. juni at svanen dro en fire år gammel jente under vann. Etter det vedtok landbrukskontoret i Bjørnefjorden at svanen skulle avlives. Vedtaket er høyst kontroversielt, og gjentatte protester fikk vedtaket utsatt. Egentlig skulle svanen avlives etter 23. juli.

Faren til Silje Marie Larsen Torsvik, Stein Ruben Torsvik, mener at det får gå en grense.

– Det er nok et uheldig tidspunkt å bli angrepet av denne svanen på, med tanke på alt som har skjedd i Os i det siste. Vi kjenner veldig godt til svanen og vi bor tett på sentrum. Han er kjent for disse angrepene, og jeg mener kanskje at nok er nok nå, sier han.

Jentene kom uskadet fra episoden, men Torsvik mistet mobiltelefonen sin i vannet.