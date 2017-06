Kjendis-svane gjekk til angrep og drog lita jente under vatn

Fredag ettermiddag var Ole Christian Bakke på badeplassen Mobergsvikjo i Os kommune saman med si to år gamle dotter.

Medan han nytte varmen, såg han ei svane nærma seg frå lang avstand.

Få sekund etterpå gjekk svana til angrep på eitt av barnehagebarna som leika i fjøra, skriv avisa Midtsiden.

Svana har blitt lokalkjendis etter å ha markert hamna i Os sentrum som sitt territorium. Det gjorde den også fredag, men Brekke meiner angrepet var uprovosert.

– Svana gjekk i høg fart, målretta, rett mot barna. Det såg ut som eit målretta angrep. Sidan ho var så målbevisst, tenkte eg at det kom til å skje noko, seier Brekke til NRK.

– Gjekk under fleire gongar

To barnehagetilsette passa på barna i fjøra, og den eine stilte seg framfor barna då svana kom mot dei. Svana smaug seg forbi og gjekk rett til åtak på ei lita jente.

Svana slo jenta med vengjene og kakka henne fleire gongar i hovudet. Til slutt fekk svana fatt i kragen på redningsvesten til jenta, og drog henne med seg under vatn, fortel Brekke.

Han reagerte med å kasta seg ut i sjøen og greip fatt i svana. Med begge armane rundt halsen løfta Brekke svana vekk. Samstundes tok den barnehagetilsette hand om barnet.

– Det var eit verkeleg basketak. Eg veit ikkje kva som ville ha hendt viss ingen hadde hatt moglegheit til å gripa inn. Han slo og drog henne samstundes, slik at ho gjekk under fleire gongar.

BESTEFAR: Hamnesjefen i Os Foto: Siri Kristiansen

– Jenta var i sjokk

Svana svømte unna då barnefaren slepte taket.

– Dei to tilsette i vatnet reagerte svært raskt. Alt skjedde så fort, det var heilt surrealistisk. Det kunne blitt stygt, meiner Brekke.

Han fortel at jenta var forholdsvis stille og truleg var i sjokk. Faren kom kort tid etterpå og tok henne med seg. Barnet skal ifølgje TV2 ha fått ein kul i hovudet og fleire sår etter møtet med svana sitt nebb.

Brekke fortel at han har lagt med båt i Os sentrum fleire gongar. Seinast i går var «Hamnesjefen» og hakka i fenderlista på båten hans.

– Det har vore mange episodar med svana. Då eg såg galskapen i dag, vil eg seia at alt anna enn å avliva er galskap.

Krasse kommentarar

I kommentarfeltet til Midtsiden og i sosiale medium går diskusjonen no høglydt kva ein skal gjera med svana, som har frekventert hamna i Os til glede og frustrasjon i mange år.

Også fungerande ordførar Laila Marie Reiertsen (Frp) er skaka etter episoden.

– No må me setja oss ned og finna ut kva me skal gjera. Dette tek me i høgste grad på alvor. Det går ei grense, sjølv for «Hamnesjefen», seier ordføraren til Midtsiden.no.

Dagleg leiar i Nøtteliten barnehage, Ingvild Vevle Chyba, opplyser til TV2 at det var 15 barn og tre vaksne på tur til badeplassen fredag. Ho rosar både Brekke og dei barnehagetilsette sin innsats under hedinga.