– Folkefesten er uvurderlig reklame for Bergen

Hele Europas oppmerksomhet er rettet mot Bergen denne uken. Sykkelstjerner fra hele verden konkurrerer i byens gater, og værgudene har vært blide mot arrangørene.

Byen har vist seg fra sin aller beste side, og bergenserne har strømmet ut i gatene for å være med på sensommerfesten.

ENTUSIASTISK: Omdømmeekspert og bergenser Trond Blindheim. Foto: www.mh.no

– Det er 17. mai, julaften og sommerferie på én gang, sier Trond Blindheim, rektor ved Høyskolen Kristiania og en av landets fremste omdømmeeksperter.

– Når det er fint vær i Bergen, pulserer hele byen, og spesielt ved en slik anledning. Oppslutningen om sykkel-VM har vært formidabel, sier bergenseren, som kun har sett arrangementet på tv.

Vises én hel uke til 130 land

Tidligere sponsorsjef i DNB, Jacob Lund, mener markedsføringsverdien av sykkel-VM er langt større enn ved et norsk vinter-OL.

Til Bergensavisen sier Lund i dag at hele arrangementet er gigantisk reklame for Bergen.

– Jeg tipper VM utgjør rundt en milliard kroner i verdi. Byen, folkene og landskapet kommer til å rulle og gå i timevis i åtte dager, sier Lund til avisen.

Blindheim følger opp:

– Du kan jo bare spørre hvor mye et halvt minutt med reklame for en destinasjon ville koste på TV 2. Vi snakker titusenvis av kroner. Her er det sending hele uken til 130 land. Det er helt uvurderlig. Det går ikke an å sette en pris på dette, mener høyskolerektoren.

– Kan nå nye turistmarkeder

Godt over 200 millioner tv-seere følger med på sendingene fra Bergen. Lund trekker frem fellesstarten fra Øygarden i havgapet og temporittet opp til Fløyen blant høydepunktene han tror vil vekke oppsikt internasjonalt.

Trond Blindheim mener verdensmesterskapet vil merkes godt i ettertid, både på pågangen fra turister og på byens omdømme som vertsby for store arrangementer.

– VM har mange seere i Italia og Frankrike, så her kan man nå nye markeder. Jo høyere kjennskap folk har til et reisemål, jo større er sjansen for at de velger det, sier han.

– Hvor mye har det fine været å si?

– Mye! Hele arrangementet fremstår som utrolig spektakulært. Hadde det vært regn og tåke, ville ikke folk ha gått mann av huse for å stå langs traséen. Det hadde gitt en helt annen atmosfære.

MANN AV HUSE: Slik så det ut på Torgallmenningen lørdag under åpningsseremonien. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix