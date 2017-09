Se bildene fra sykkel-VMs første dag

Glitrende sol, 18 varmegrader og norske flagg så langt øye kan se. Omgivelsene rundt VM-åpningen på Ravnanger kunne ikke blitt stort bedre. Hele veie fra Askøy til målgang på Festplassen stod tilskuerne på rekke og rad mens tempolagene kjempet seg gjennom den brutale løypen.

– Helt fantastisk

Da danske Team Virtu Cycling Women var først ut i VM-løypen fem minutter over ett, hadde mange askøyværinger holdt fortet ved startblokkene i mange timer.

Lenge før startskuddet for VM endelig gikk søndag, var gatene fylt opp med begeistrede tilskuere.

– Dette er helt fantastisk. Været kunne ikke ha vært bedre, sier en av de mange som har satt seg godt til rette langs den 42,5 kilometer lange løypen.

Nederlandske Team Sunweb ble VMs første gullvinnere etter at laget slo forhåndsfavoritten Boels Dolmans med 12,43 sekunder. Det norske laget Hitec Products havnet sist av ni lag etter å ha blitt kjørt av teten tidlig i løpet.

GIRA: Brødrene Jakob (6) og Philip (10) Skjønhaug Olsen så fram til å få se sykkelstjernene søndag ettermiddag. Foto: Tim Christian Wassmo / NRK

Venter spent på stjernene

Etter at damens lagtempokonkurransen er unnagjort, venter tilskuerne på Ravnanger nå på at tempostjerner som Chris Froome og Philippe Gilbert skal trille ut fra startblokken.

Brødrene Jakob Skjønhaug Olsen (6, snart 7) og Philip (10) venter spent på at stjernene de kjenner fra TV skal sykle forbi. De kan ikke så mange navn, men er i alle fall litt sikre på hvor lojaliteten ligger.

– Vi heier kanskje på Norge, sier de to til NRKs reporter.

Foto: Tim Christian Wassmo / NRK

– Kristoffer! Kristoffer!

En skokk med elever fra Kleppestø hadde plassert seg strategisk ved en rundkjøring for å få med seg så mye som mulig av rytterne. Men så var det dette med navn, da.

– Kjenner du til noen syklister?

– Eeeehh. Nei, men så en på senkveld i går.

Unisont og momentant ropes det Kristoffer fra vennegjengen.

– Kristoffer!

– Aleksander Kristoff?

– Ja han, ja.

Jentegjengen fra Kleppestø fryder seg over at det går an å ferdes ute i mange timer uten å bli søkk gjennomvåt. Hva har skjedd på Vestlandet?

– Det er jo alltid regn på Askøy, så dette er rett og slett helt fantastisk.