Det er Hamar Arbeiderblad som skriver dette fredag ettermiddag.

Nilsen slutter under et år etter at han ble ansatt i stillingen.

Dagen etter tapet

GIR SEG: Sjur Robert Nilsen gir seg etter en sesong som Storhamar-trener. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Skuffelsen er stor i Hamar-klubben etter at de røk ut av NM-sluttspillet i går, da de tapte den sjuende og avgjørende kvartfinalekampen hjemme mot Sparta.

Det er første gang siden 2013 at Storhamar ryker ut av sluttspillet allerede i kvartfinalen.

Men Sjur Robert Nilsen sier han tok beslutningen for flere uker siden.

– Jeg tok beslutningen før Kongsvinger-kampen hjemme i siste serierunde. Jeg meddelte da klubben om hva jeg hadde bestemt meg for, forteller Nilsen til HA.

Sarpingen sier at det var en kjempevanskelig beslutning og at årsaken er sammensatt.

– Det er mange ulike årsaker, både personlig og litt sportslig, så jeg falt ned på dette, sier Nilsen.

Skuffelse i klubben

Daglig leder Jostein Smeby fikk vite om avgangen i dag, sammen med spillergruppa.

– Jeg synes det er kjedelig. Han er en fantastisk trener og fantastisk person. Han har bidratt med treningskultur og offensiv tankegang, sier Smeby til NRK.

Han sier klubben hadde høyere mål enn det de har oppnådd denne sesongen.

– Det er ikke bare Sjur Roberts skyld. Det er ikke slik at han er den store stygge ulven her, sier Smeby.

Kvartfinalekampene mellom Sparta og Storhamar vil for ettertiden trolig bli husket best for den rekordlange kampen søndag som pågikk i hele elleve perioder med totalt 217 minutter og 14 sekunder effektiv spilletid.