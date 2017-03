Stavanger valgte Sparta i semifinalen

– Dette var som forventet. Det blir et tøft oppgjør. Vi går inn som underdog og det er da vi er best, var Sparta-kaptein Niklas Roest sin umiddelbare reaksjon på valget til Stavanger.

Mens Sparta har vært gjennom en svært tøff kvartfinaleserie, der de møtte Storhamar over sju kamper, har Stavanger Oilers hatt en hel uke fri etter at de slo ut Stjernen.

Det var også medvirkende til at det ble nettopp Sparta for Stavanger.

– Valget falt på Sparta på bakgrunn av at de har hatt en lang og tung reise, sa Oilers-sjef Pål Higson til TV2 da han offentliggjorde sitt valg.

I den andre semifinaleserien møtes Frisk Asker og Lillehammer.

– Det skal smelle i Stavanger

Roest tror likevel ikke at det skal ha så mye å si for hvordan lagene fremstår i semifinalen.

– Vi har bra muligheter i en best av sju-serie. Det er en fordel for dem at de har fått hvilt og restituert seg bra, men vi er i kampmodus. Vi er klare når pucken droppes på lørdag, da skal det smelle i Stavanger.

Spartas kaptein Niklas Roest gleder seg til å møte Stavanger i semifinalene i sluttspillet. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Legger bort følelsene

Stavangers Tommy Kristiansen, som er fra Sarpsborg, sa onsdag til NRK at han håpet å unngå Sparta i semifinalene.

Kristiansen bidro med penger for at Spartas supportere skulle få en billigere busstur til den avgjørende kvartfinalen mot Storhamar torsdag.

Men når den første semifinalen er i gang lørdag kveld, legger 27-åringen bort det han har av følelser for moderklubben.

– Jeg er Sparta-gutt, jeg er født og oppvokst i den klubben. Men jeg er så profesjonell at jeg klarer å legge følelsene til side, sier han til NRK.

Det spilles en serie i best av sju, og den første kampen går lørdag. Stavanger og Frisk starter med hjemmekamp